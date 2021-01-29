Son Dakika | Galatasaray, DeAndre Yedlin'le 3.5 yıllık anlaşma sağladı

Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed'i renklerine katan Galatasaray yönetimi bir transferi daha bitirdi.

Sarı-kırmızılılar Newcastle'da forma giyen sağ bek DeAndre Yedlin'le anlaşma sağladı.

Tecrübeli oyuncu yarın İstanbul'a geliyor. Anlaşma ise 3.5 yıllık...

Değeri 5 milyon euro

Transfermarkt değeri 5 milyon euro olan 27 yaşındaki sağ bek bu sezon 10 maçta forma giydi ve 1 asiste imza attı.

DeAndre Yedlin kimdir?

DeAndre Yedlin 9 Temmuz 1993 tarihinde Washington’da doğdu. 27 yaşındaki oyuncu sağ bek pozisyonunda görev alıyor. 2014 yazında Tottenham’a transfer olan Amerikalı futbolcu, 2015-16 sezonunda Sunderland’e kiralandı ve 23 maça çıktı. 24 Ağustos 2016’da 6 milyon euro karşılığında Tottenham’dan Newcastle United’a transfer oldu. 2014 yılından bu yana ABD Milli Takım formasını da giyiyor. DeAndre Yedlin bugüne kadar ülkesi adına 62 maça çıktı. Tecrübeli oyuncunun Letonya vatandaşlığı da bulunuyor.