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06.10.2019 - 21:31 | | DHA

Gaziantep FK - Medipol Başakşehir: 1-2

Süper Lig'in 7nci haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Gaziantep'i 2-1 mağlup etti.

Gaziantep FK - Medipol Başakşehir: 1-2
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Süper Lig'in 7nci haftasında Gaziantep FK, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Karşılaşma 2-1 konuk takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.

13üncü dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında topu süratle ceza sahasına taşıyan Visca kale önündeki Crivelli'yi gördü, Topun gelişine dokunan Crivelli meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

18inci dakikada Başakşehir'de Azubuike, Güray Vural'ın yaptığı hareketin ardından yerde kaldı. Maçın hakemi, VAR kontrolünün ardından Güray'a doğrudan kırmızı kart göstererek oyundan attı.

24üncü dakikada Başakşehir'de Skrtel'in geri pasında kaleci Mert Günok topu ayağından çıkarmakta geç kalınca araya Twumasi girdi ve topu ağlara gönderdi:1-1

55inci dakikada orta alandan gelişen konuk takım atağında İrfan Can'ın pasında Visca topu Crivelli'ye çıkardı. Fransız futbolcunun yakın mesafeden sert şutu üstten auta gitti.

60ıncı dakikada ev sahibi takım sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Twumasinin içeriye gönderdiği topa Djilobodji'nin kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

71inci dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Visca topu kale önündeki Crivelli'yi çıkardı, Crivellinin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

83üncü dakikada Başakşehir'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Epureanu kafayı vurdu, direğe çarpıp oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Koray Genç erler, Yusuf Bozdoğan, Murat Ergin Gözütok

GAZİANTEP FK: Lontıgkin - Djilobodji, Tosca, Kayode, Güray Vural, Morıas, Muhammet Demir ( Dk. 45 Pawlowski), Chibsah (Dk. 88 Miroslaw), Oğuz Ceylan, Twumasi, Kana Bıyık

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK: Mert Günok,- Clıchy, Epureanu, Edın Visca (Dk. 90 Berkay), Guldbrandsen ( Dk.45 Demba Ba), İrfan Can, Mahmut, Crivelli, Skrtel, Azubuıke (Dk. 42  Eljero Elia), Paula Junior

GOLLER: Dk. 24 Twumasi (Gaziantep FK) Dk. 13-71 Crivelli, (Medipol Başakşehir FK)

KIRMIZI KARTLAR: Güray Vural (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Kana Bıyık (Gaziantap FK) - Gulbrandsen, Azubuike, Epureanu, Eljero Elia, İrfan Can, Demba Ba (Medipol Başakşehir FK)

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