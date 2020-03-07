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07.03.2020 - 15:29 |

Gaziantep FK- Trabzonspor (CANLI)

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Gaziantep FK'ya konuk oluyor.

Gaziantep FK- Trabzonspor (CANLI)

 Şampiyonluk yarışında bu senenin önemli adayları arasında yer alan Trabzonspor ligin 25. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oluyor.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan ve saat 17.00'da başlayan maçı hakem Halis Özkahya yönetiyor.

GAZİANTEP - TRABZONSPOR: 0-1 (İLK YARI OYNANIYOR)

GOL: 22' Ekuban 

İLK 11'LER

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Sousa, Güray, Maxim, Kayode, Kenan Özer

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, Obi Mikel, Ndiaye, Sosa, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

GAZİANTEP FK-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK- Trabzonspor maçı bugün 17:00'de başlayacak. Mücadele Halis Özkahya düdük çalacak. Kritik mücadele beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak.

 Gaziantep FK- Trabzonspor (CANLI)

 

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