07.03.2020 - 15:29 |
Gaziantep FK- Trabzonspor (CANLI)
Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Gaziantep FK'ya konuk oluyor.
Şampiyonluk yarışında bu senenin önemli adayları arasında yer alan Trabzonspor ligin 25. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oluyor.
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan ve saat 17.00'da başlayan maçı hakem Halis Özkahya yönetiyor.
GAZİANTEP - TRABZONSPOR: 0-1 (İLK YARI OYNANIYOR)
GOL: 22' Ekuban
İLK 11'LER
GAZİANTEP FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Sousa, Güray, Maxim, Kayode, Kenan Özer
TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, Obi Mikel, Ndiaye, Sosa, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth
GAZİANTEP FK-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK- Trabzonspor maçı bugün 17:00'de başlayacak. Mücadele Halis Özkahya düdük çalacak. Kritik mücadele beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak.