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13.01.2021 - 14:53 | | AA

Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 19. haftasında 15 Ocak Cuma günü Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde kar yağışı altında gerçekleştirilen antrenmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. İdman çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-siyahlılarda sakatlıkları devam eden Kristoffer Nordfeldt, Ömürcan Artan, Floyd Ayite ve Bogdan Stancu çalışmada yer almadı.

Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

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