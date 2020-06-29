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HaberlerSüper Lig Haberleri Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
29.06.2020 - 09:44 |

Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Formda Kasımpaşa, Ankara'da Gençlerbirliği'ne konuk olurken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, haftalık net CANLI İDDAA kaybınıza %10'a varan iade Misli.com'da!

Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
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Salgın dönüşünü Konyaspor galibiyetiyle açan Gençlerbirliği, geçtiğimiz hafta 16 şut çekip 12 korner kullandığı Kayserispor karşılaşmasını 2-0 kaybederek çok değerli bir 3 puandan olmuştu. Sakatlığı devam eden Nadir Çiftçi ve son maçta sakatlanan Arda Kızıldağ dışında takımda önemli bir eksik yok, TD Hamza Hamzaoğlu'nun Zargo Toure'nin yanında Flavio Ramos'a görev vermesi bekleniyor. Bir kanatta Daniel Candeias, diğer kanatta Giovanni Sio olacak. En ileride ise Bogdan Stancu'yu izleyeceğiz.

Kasımpaşa ise resmen havalarda uçuyor! Salgın öncesi form grafiği yüksekteydi, dönüşte de hiçbir değişiklik olmamış... Önce Yeni Malatyaspor'u deplasmanda devirdiler, ardından da geçtiğimiz hafta Fenerbahçe engelini 2-0'la atlatmayı başardılar. TD Fuat Çapa'nın cezası bulunan Mickael Tirpan yerine orta alanda David Pavelka ile maça başlaması, Yusuf Erdoğan ile Dieumerci Ndongala'yı ise bir kez daha kenardan getirmesi bekleniyor. 5 oyuncu değişikliği hakkının verilmesi sonrası bu 2 isim kenardan gelip, taze nefesleri ile takıma önemli katkılar verdiler.

Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fuat Çapa ile ilk 2 maçını kaybeden Kasımpaşa, son 6 maçta ise 16 puan toplamayı başardı. (5 galibiyet - 1 beraberlik)

- Gençlerbirliği'nin ligdeki son 5 maçının 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "2.5 ÜST" oldu! %32'lik kesim taraf bahsine güvenmektense karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını daha çok ön plana koymuş... %12'lik kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına eklemiş ve her iki takımdan da gol bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI EVREN GÖZ NE ÖNERİYOR?

Kasımpaşa lige verilen aradan formda dönerek herkesi şaşırttı. Gençlerbirliği karşısında
galibiyete yakın olan taraf Kasımpaşa. Ayrıca maçın gollü geçeceğini düşünüyorum.
KGV ve 2.5 gol üst ihtimallerine kuponlarınızda rahatlıkla yer verebilirsiniz.

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