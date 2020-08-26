Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGençlerbirliği Haberleri Gençlerbirliği yeni sezon formalarını tanıttı
26.08.2020 - 20:44 | | AA

Gençlerbirliği yeni sezon formalarını tanıttı

Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, 2020-2021 sezonunda giyeceği üç formayı sosyal medya hesaplarından yayımladığı video ile tanıttı.

Gençlerbirliği yeni sezon formalarını tanıttı
ABONE OL

Hafta başından itibaren "Gençliğin İsyanı" sloganıyla tanıtım çalışmasının başlatıldığı formalar, saat 19.23'te "Biz Ankara'yız! Biz Gençlerbirliği'yiz!" sloganıyla paylaşıldı.

Tanıtım videosunda Gençlerbirliği'nin altyapısından yetişen Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen ve Arda Kızıldağ yer aldı.

Çubuklu klasik "Kırmızı Kara" formanın yanı sıra beyaz formanın yeni dizayn edilmiş halinin futbolcular tarafından beğenildiği belirtildi. Ayrıca siyah yıldızlı alternatif formanın da futbolcuların büyük beğenisini kazandığı ifade edildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer haberleri | Fenerbahçe, Lemos'un ardından Tisserand'ı da kadrosuna katıyor!

Gençlerbirliği yeni sezon formalarını tanıttı

Gençlerbirliği Yüksek Tempoda Hazırlanıyor

    Bakan Kasapoğlu'ndan Formula 1 açıklaması
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Chelsea, Ben Chilwell ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
      Chelsea, Ben Chilwell ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
    2. Manchester City, Messi ile görüşmelere başladı!
      Manchester City, Messi ile görüşmelere başladı!
    3. Transfer haberleri | Fenerbahçe, Lemos'un ardından Tisserand'ı da kadrosuna katıyor!
      Transfer haberleri | Fenerbahçe, Lemos'un ardından Tisserand'ı da kadrosuna katıyor!
    4. Galatasaray, günü çift antrenmanla geçirdi
      Galatasaray, günü çift antrenmanla geçirdi
    5. Transfer haberleri | Fulham, Mario Lemina transferi için Southampton'la anlaştı!
      Transfer haberleri | Fulham, Mario Lemina transferi için Southampton'la anlaştı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Vedat Muriqi kadro dışı! Nedeni…

    Vedat Muriqi kadro dışı! Nedeni…

    Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile anlaşmak üzere!

    Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile anlaşmak üzere!

    Son dakika | TFF, profesyonel liglerdeki sezon planlamalarını açıkladı

    Son dakika | TFF, profesyonel liglerdeki sezon planlamalarını açıkladı

    Fenerbahçe'den Galatasaray'ın göndermesine karşılık

    Fenerbahçe'den Galatasaray'ın göndermesine karşılık

    Sıradaki Haber