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17.09.2020 - 19:29 |

Gençlerbirliği'nde başkan vekili Arif Ölmez, görevinden alındı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde başkan vekili Arif Ölmez, yönetim kurulu kararıyla görevinden alındı.

Gençlerbirliği'nde başkan vekili Arif Ölmez, görevinden alındı
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Başkent temsilcisi Gençlerbirliği'nde başkan vekili Arif Ölmez, yönetim kurulu kararıyla görevinden alındı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, Arif Ölmez'i oy çokluğu ile başkan vekilliği görevinden almıştır. Yönetim kurulu üyelerimizden Mehmet Emin Gür, başkan vekilliği görevine getirilmiştir." denildi.

 

Gençlerbirliğinde başkan vekili Arif Ölmez, görevinden alındı

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