Gençlerbirliği'nde galibiyet hasreti sürüyor

Ligin 25. haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-0 kaybeden kırmızı-siyahlılar, 3 puan hasretini yine dindiremedi.

Son galibiyetini 17. haftada Atakaş Hatayspor'u 3-1 yenerek elde eden Gençlerbirliği, sonraki 7 maçta 1 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı. Başkent temsilcisi, ligde 20 puanla düşme hattında 19. sırada bulunuyor.

- Mehmet Altıparmak hasreti sona erdiremedi

Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak yönetiminde çıktığı iki maçta da galibiyet hasretini bitiremedi.

Bu sezon kırmızı-siyahlıların Mert Nobre ve Mustafa Kaplan'dan sonra üçüncü teknik direktörü olan Altıparmak, çıktığı ilk maçta İttifak Holding Konyaspor deplasmanından takımının 1 puan almasını sağladı. İkinci maçta ise Altıparmak'ın öğrencileri Beşiktaş karşısında 3-0'lık yenilgi yaşadı.

- 7 maçta sadece penaltıdan gol

Gençlerbirliği, galibiyete hasret kaldığı 7 haftada büyük bir gol sorunu da çekti.

Söz konusu dönemde rakip fileleri sadece 2 kez havalandırabilen kırmızı-siyahlılar, bu golleri de penaltıdan buldu.

Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor'dan (17) sonra 20 golle ligin en az rakip fileleri havalandıran ikinci takımı konumunda.

- Ligin en fazla gol yiyen takımı

Gençlerbirliği, 25. hafta sonunda Süper Lig'in en fazla gol yiyen ekibi oldu.

Kalesinde 44 gol gören kırmızı-siyahlılar, sezon içinde aldığı farklı yenilgilerle de taraftarını üzdü.