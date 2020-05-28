Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGençlerbirliği Haberleri Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı
28.05.2020 - 09:45 | | ANKARA (AA) -

Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı

Gençlerbirliği'nde teknik heyet ve futbolcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Gençlerbirliği'nde Kovid-19 testleri negatif çıktı
ABONE OL

 

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeline, kulüp doktorları tarafından test yapıldığı belirtilerek, "Kovid-19 testlerinde herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır." denildi.

Testlerin negatif çıkması üzerine Gençlerbirliği, 12 Haziran'da başlaması planlanan Süper Lig hazırlıklarına bugün tesislerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Gençlerbirliğinde Kovid-19 testleri negatif çıktı

 

    Murillo Henrique'nin Daegu FC'ye attığı golü izliyoruz...
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mert Hakan Yandaş transferinde Galatasaray'a müjdeli haber

    Mert Hakan Yandaş transferinde Galatasaray'a müjdeli haber

    Galatasaray'a Rodrigues’in parası geliyor

    Galatasaray'a Rodrigues’in parası geliyor

    NBA'de tarihe geçecek plan! Sezonun geri kalanı...

    NBA'de tarihe geçecek plan! Sezonun geri kalanı...

    Trabzonspor'da şampiyonluk kenetlenmesi

    Trabzonspor'da şampiyonluk kenetlenmesi

    Sıradaki Haber