29.05.2020 - 20:00 |
GençlerbirliÄŸi'nde Nadir Çiftçi 6 hafta yok!
GenÃ§lerbirliÄŸi'nin hÃ¼cum oyuncusu Nadir Ã‡iftÃ§i, sakatlÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± 6 hafta forma giyemeyecek.Â
SÃ¼per Lig ekiplerinden GenÃ§lerbirliÄŸi'nin hÃ¼cum oyuncusu Nadir Ã‡iftÃ§i, sakatlÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± 6 hafta forma giyemeyecek.Â
BaÅŸkent temsilcisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, antrenmanda sakatlanan Nadir Ã‡iftÃ§i'nin gerÃ§ekleÅŸtirilen tetkiklerinde saÄŸ diz Ã¶n Ã§apraz baÄŸÄ±nda gerilme ve buna baÄŸlÄ± Ã¶dem tespit edildiÄŸi bildirildi. 28 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun yaklaÅŸÄ±k 6 hafta sahalardan uzak kalacaÄŸÄ± kaydedildi.Â
AÃ§Ä±klamada, "Nadir'e geÃ§miÅŸ olsun dileklerimizi iletiyor, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na yeniden kavuÅŸmasÄ±nÄ± temenni ediyoruz." denildi.
Soru-Cevap: Nadir Ã‡iftÃ§i