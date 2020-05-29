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29.05.2020 - 20:00 |

GençlerbirliÄŸi'nde Nadir Çiftçi 6 hafta yok!

GenÃ§lerbirliÄŸi'nin hÃ¼cum oyuncusu Nadir Ã‡iftÃ§i, sakatlÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± 6 hafta forma giyemeyecek.Â

GençlerbirliÄŸi'nde Nadir Çiftçi 6 hafta yok!
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SÃ¼per Lig ekiplerinden GenÃ§lerbirliÄŸi'nin hÃ¼cum oyuncusu Nadir Ã‡iftÃ§i, sakatlÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± 6 hafta forma giyemeyecek.Â 

BaÅŸkent temsilcisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, antrenmanda sakatlanan Nadir Ã‡iftÃ§i'nin gerÃ§ekleÅŸtirilen tetkiklerinde saÄŸ diz Ã¶n Ã§apraz baÄŸÄ±nda gerilme ve buna baÄŸlÄ± Ã¶dem tespit edildiÄŸi bildirildi. 28 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun yaklaÅŸÄ±k 6 hafta sahalardan uzak kalacaÄŸÄ± kaydedildi.Â 

AÃ§Ä±klamada, "Nadir'e geÃ§miÅŸ olsun dileklerimizi iletiyor, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na yeniden kavuÅŸmasÄ±nÄ± temenni ediyoruz." denildi.

GenÃ§lerbirliÄŸinde Nadir Ã‡iftÃ§i 6 hafta yok

Soru-Cevap: Nadir Ã‡iftÃ§i

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