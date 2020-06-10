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10.06.2020 - 16:21 | | ANKARA,(DHA)

Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu 6 ay sahalardan uzak kalacak

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde sakatlık şoku yaşandı. Kırmızı-siyahlı ekibin genç defans oyuncusu Ömer Alper Tatlısu'nun 6-8 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu 6 ay sahalardan uzak kalacak
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Gençlerbirliği Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hazırlık etabı sırasında sağ dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle yapılan incelemeler sonucunda ön çapraz bağında rüptür ve iç menisküs arka boynuzunda yırtık tespit edilen genç futbolcumuz Ömer Alper Tatlısu'ya cerrahi onarım gerçekleştirilmiş olup sporcumuzun sahalara dönüş süresi yaklaşık 6-8 ay olarak bildirilmiştir. Ömer Alper'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşmasını ve sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

Gençlerbirliğinin genç oyuncusu 6 ay sahalardan uzak kalacak

Gençlerbirliği marşı

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