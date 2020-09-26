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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Genoa kalecisi Perin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
26.09.2020 - 16:50 | | AA

Genoa kalecisi Perin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Genoa, kalecisi Mattia Perin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Genoa kalecisi Perin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Kırmızı-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki file bekçisine ligin 2. haftasındaki Napoli maçı öncesinde yapılan test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Perin'in kurallar gereği sıkı karantina altında olduğu ve sağlık ekibinin yakın takibinde bulunduğu ifade edildi.

Perin, yarın Genoa'nın Napoli deplasmanında oynayacağı maçın kadrosundan da çıkarıldı.

Serie A'da önceki gün de Milan takımının İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic'in Kovid-19'a yakalandığı açıklanmıştı.

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Genoa kalecisi Perinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

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