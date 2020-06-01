Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri George Puscas'tan Fenerbahçe açıklaması!
01.06.2020 - 20:31 | | Fanatik

George Puscas'tan Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'de uzun bir süredir ismi gündemden düşmeyen George Puscas, söylentilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

George Puscas'tan Fenerbahçe açıklaması!
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de uzun bir süredir ismi gündemden düşmeyen George Puscas, söylentilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Digi Sport'a konuşan Puscas, transfer için kapıları kapatmasa da 1 yıl daha Reading forması giymek istediğini dile getirdi.

Yaptığı açıklamada Rumen golcü, "Bildiğim kadarıyla söylemeliyim ki Fenerbahçe ile somut bir temas olduğunu sanmıyorum. Sadece söylenti düzeyinde. Ligi bitirmek istiyorum ve bir sonraki adımın ne olacağına bakacağım" ifadelerini kullandı.

Reading ile 1 yıl daha yoluna devam etmek istediğini belirten Puscas, "Reading'te olmaktan mutluyum. Taraftarlar her zaman bana çok iyi yaklaştılar. Sakatlık biraz beni durdurdu ama mutluyum ki taraftarlar hala beni destekliyorlar. Burada olan her şey gelişmeme katkı sağladı. Burada olmak bana keyif veriyor. 1 yıl daha kalmak ve gelişmek istiyorum ama gelecekte sizin neyi beklediğini asla bilemezsiniz" dedi.

George Puscastan Fenerbahçe açıklaması

Real Madrid, Sekizinci Şampiyonlar Ligi Kupasını Kaldırıyor

    Maç Özeti: Incheon 1 - 4 Pohang
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Galatasaray'ın gözdesi Tuğberk Tanrıvermiş Roma ile anlaştı!

    Galatasaray'ın gözdesi Tuğberk Tanrıvermiş Roma ile anlaştı!

    Eski Amerikan futbolcusu Chris Beaty, ABD'deki olaylarda hayatını kaybetti!

    Eski Amerikan futbolcusu Chris Beaty, ABD'deki olaylarda hayatını kaybetti!

    Günün En Çok Oynanan Maçları

    Günün En Çok Oynanan Maçları

    Beşiktaş hazırlıklarına devam ediyor

    Beşiktaş hazırlıklarına devam ediyor

    Sıradaki Haber