Gerçek bir marka!

Almanya’nın köklü kulübü Bayern Münih, koronavirüs krizindeki soğukkanlılığı ve kararlarıyla dikkat çekiyor. Hem futbol hem de basketbol şubelerinde salgının başladığı andan itibaren atılan adımlarla herkese örnek model oluyor.

Bayern Münih yönetimi dünyada pandemi alarmı verilmesiyle beraber futbol ve basketbol şubelerini bir araya getirerek bir toplantı yaptı.

Özellikle ekonomik konularla beraber öne çıkarıldı. Salgının Almanya’ya da gelmesiyle beraber adımlar sıklaştırıldı. İlk olarak futbolda yüzde 20 ve basketbolda yüzde 30’luk maaş indirimi takımlarla konuşularak çözüldü. Futbolda Hasan Salihamidzic ve Oliver Kahn’a yüksek yetki verildi. Basketbolda da genel menajer Marko Pesic’e şubede söz hakkı tanındı.

Hemen ardından futbol takımında transferde oluşacak zorluklar düşünülerek, ‘Mevcut takımı koruma’ politikası getirildi. İç transferde Thomas Müller, Alaba, Thiago, Davies ve Neuer’in sözleşme yenilemeleri konusunda adımlar atıldı.

Yardımcı antrenör olarak da takımın eski golcüsü Miroslav Klose’nin ismi ön plana çıkarıldı. Geçiçi olarak takımın başında olan Hans Flick’in de kalıcı olarak takımı emanet alması kesinleştirildi. Alman devi, hızlı ve pratik adımların ardından antrenman programları, tesislerin kontrolü ve sağlık protokolleriyle de hızlı davrandı.

Örnek idmanlar

Bayern Münih, koronavirüsün ilk günlerinden itibaren kurduğu antrenman sistemiyle de örnek oldu. Çevrimiçi antrenman modelini Avrupa futboluyla tanıştıran Bayern, futbolcuların evde hep birlikte antrenmanlara devam edebilmesine olanak sağlayan ‘E-Antrenman’ modelini getirdi.

Ardından saha çalışmalarına başlayan Bayern Münih, 14 gündür takımını tesiste tutmayı başardı. 4-5 kişilik gruplardan oluşan bu sistemde; sosyal mesafe kuralları öncelik olarak alındı. Soyunma odalarından, yemekhaneye duşlar bölümünden spor salonuna sahalardan sağlık odalarına kadar her şey sıfırdan düzenlendi.

Özel şut sistemleri ve yüksek teknoloji imkanları da Bavyera takımına yardım etti. Bundesliga devi şimdi de eski modele dönerek; takım antrenmanlarına geçmeyi düşünüyor.

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