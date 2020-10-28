Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde Geri Sayım Başladı! 

1954 yılından bu yana düzenlenen, Türkiye’nin en prestijli spor ödül gecesi olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Mart ayında yapılması planlanan, ancak Covid-19 nedeni ile ertelenen görkemli ödül töreni, 4 Kasım Çarşamba günü yeni normale uygun tüm önlemler alınarak seyircisiz olacak şekilde Volkswagen Arena’da düzenleniyor. 2019 yılında gösterdikleri performanslarla “Sporun En İyileri” olmaya hak kazanan isimler, saat 18.15’te başlayacak ödül töreni ile TV 8 ekranlarında duyurulacak.

P&G ve Milliyet’in ev sahipliğinde düzenlenecek olan ödül töreni aynı zamanda #GilletteGibi bir harekete de aracı oluyor. Geçen yıl düzenlenen Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde verilen her oy, çocukların spor malzemesi ihtiyacını karşılamak için bir desteğe dönüştürülmüştü. Bu yıl verilen oylarla sağlanacak olan destek, Covid-19 süreci nedeniyle eğitimlerine yüz yüze devam edemeyen öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ekipmanı desteği olarak belirlendi.

2019 Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Aday Listesi

Erkek bakımının lider markası Gillette ile Milliyet Gazetesi’nin düzenlediği 66. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri için jürinin ön aday belirleme süreci ve halkın oylamasından sonra seçilen ‘Yılın Sporcuları’ aday listesi;

Yılın Antrenörü

Ergin Ataman

Fatih Terim

Şenol Güneş

Giovanni Guidetti

Yılmaz Göktekin

Zeljko Obradovic

Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu

Buse Naz Çakıroğlu

Busenaz Sürmeneli

İlke Özyüksel

İrem Yaman

Sümeyye Boyacı

Yasemin Adar

Yılın Takımı

A Milli Takım

Anadolu Efes

Fenerbahçe Beko

Eczacıbaşı Vitra Kadın Voleybol Takımı

Galatasaray Futbol Takımı

Voleybol Kadın Milli Takımı

Yılın Çıkış Yapan Sporcusu

Ahmet Önder

Çağlar Söyüncü

Hatice Kübra İlgün

Merih Demiral

Nazlı Savranbaşı

Yiğit Yalçın Çıtak

Yılın Paralimpik - Engelli Sporcusu / Takımı

Hamide Doğangün Oğuz Akbulut Sevilay Öztürk Sümeyye Boyacı Talha Ahmet Erdem Ebru Acer – Sümeyra Türk

Gillette Yılın Futbolcusu

Cengiz Ünder

Çağlar Söyüncü

Fernando Muslera

Merih Demiral

Mert Günok

Yusuf Yazıcı

Yılın Sporcusu