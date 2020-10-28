Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde Geri Sayım Başladı!
66. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri, 4 Kasım Saat 18.15’te Volkswagen Arena’da gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak. Dev ödül töreni TV 8’den canlı yayınlanacak…
1954 yılından bu yana düzenlenen, Türkiye’nin en prestijli spor ödül gecesi olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Mart ayında yapılması planlanan, ancak Covid-19 nedeni ile ertelenen görkemli ödül töreni, 4 Kasım Çarşamba günü yeni normale uygun tüm önlemler alınarak seyircisiz olacak şekilde Volkswagen Arena’da düzenleniyor. 2019 yılında gösterdikleri performanslarla “Sporun En İyileri” olmaya hak kazanan isimler, saat 18.15’te başlayacak ödül töreni ile TV 8 ekranlarında duyurulacak.
P&G ve Milliyet’in ev sahipliğinde düzenlenecek olan ödül töreni aynı zamanda #GilletteGibi bir harekete de aracı oluyor. Geçen yıl düzenlenen Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde verilen her oy, çocukların spor malzemesi ihtiyacını karşılamak için bir desteğe dönüştürülmüştü. Bu yıl verilen oylarla sağlanacak olan destek, Covid-19 süreci nedeniyle eğitimlerine yüz yüze devam edemeyen öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ekipmanı desteği olarak belirlendi.
2019 Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Aday Listesi
Erkek bakımının lider markası Gillette ile Milliyet Gazetesi’nin düzenlediği 66. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri için jürinin ön aday belirleme süreci ve halkın oylamasından sonra seçilen ‘Yılın Sporcuları’ aday listesi;
- Yılın Antrenörü
- Ergin Ataman
- Fatih Terim
- Şenol Güneş
- Giovanni Guidetti
- Yılmaz Göktekin
- Zeljko Obradovic
- Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu
- Buse Naz Çakıroğlu
- Busenaz Sürmeneli
- İlke Özyüksel
- İrem Yaman
- Sümeyye Boyacı
- Yasemin Adar
- Yılın Takımı
- A Milli Takım
- Anadolu Efes
- Fenerbahçe Beko
- Eczacıbaşı Vitra Kadın Voleybol Takımı
- Galatasaray Futbol Takımı
- Voleybol Kadın Milli Takımı
- Yılın Çıkış Yapan Sporcusu
- Ahmet Önder
- Çağlar Söyüncü
- Hatice Kübra İlgün
- Merih Demiral
- Nazlı Savranbaşı
- Yiğit Yalçın Çıtak
- Yılın Paralimpik - Engelli Sporcusu / Takımı
Hamide Doğangün Oğuz Akbulut Sevilay Öztürk Sümeyye Boyacı Talha Ahmet Erdem Ebru Acer – Sümeyra Türk
- Gillette Yılın Futbolcusu
- Cengiz Ünder
- Çağlar Söyüncü
- Fernando Muslera
- Merih Demiral
- Mert Günok
- Yusuf Yazıcı
- Yılın Sporcusu