Gillette’in düzenlediği Gillette PES Turnuvası başlıyor. 4 hafta boyunca Gillette’in sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleşecek canlı turnuvanın dev final maçında marka elçimiz, yıldız futbolcu Ozan Kabak ve spor yorumcusu Uğur Karakullukçu Kabak yer alacak.

Özel karşılaşmalar, 4 hafta boyunca her Cuma, saat 21:30’da sevilen Twitch yayıncıları WTCN, Kendine Müzisyen, Jrokez ve Efe Uygaç’ın Twitch kanallarından ve Gillette sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. HyperX oyuncu ekipmanları ve Gillette Tıraş Bakım Kiti hediyeleri turnuva süresince sahiplerini bekleyecek. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan erkek bakımının lider markası Gillette,

e-spor’a desteğine somut adımlarla devam ediyor. Herkesin özlediği futbol heyecanı Gillette PES Turnuvası ile evinize geliyor. Futbolseverler, bu özel karşılaşmaları 4 hafta boyunca her Cuma, saat 21:30’da sevilen Twitch yayıncıları WTCN, Kendine Müzisyen, Jrokez ve Efe Uygaç’ın Twitch kanallarından ve Gillette sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Usta gamerlar kendi aralarında büyük finale çıkmak için kıyasıya rekabet edecek. Büyük finalde kazanan takım, Gillette’in marka yüzü Ozan Kabak ve sevilen spor yorumcusu Uğur Karakullukçu’nun beraber yöneteceği takımı mağlup etmeye çalışacak.

Çok özel hediyeler sahiplerini bulacak

Oyuncular için özel ürünler sunan HyperX ile hazırlanan Gillette ve HyperX gamer kitleri her hafta yayınları izleyenler arasından sahiplerini bulacak. Banabak uygulamasından ‘’Kim Kazanacak?’’ anketine katılarak, izleyenler bu özel gamer kitini kazanma şansı yakalayacak.