Gillette ve Milliyet öğrencilere spor desteğini sürdürüyor

P&G’nin lider bakım markası Gillette, spora ve sporcuya olan desteğini Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri ile de başarıyla devam ettiriyor. 1954’ten bu yana düzenlenen ve beşinci kez Gillette sponsorluğunda gerçekleştirilen Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri kapsamında bu yıl sporla ilgilenen öğrencilerin uzaktan eğitimine erişimlerini desteklemek için tablet desteğinde bulunuldu.

Türkiye’nin farklı branşlarda spor tarihini yansıtması açısında önem taşıyan Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri kapsamında alınan tabletler, Kocaeli Valiliği, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğiyle dağıtılarak öğrencilerin uzaktan eğitime erişimleri sağlandı.

Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüyle geleceğin adil, dürüst, saygılı ve çalışkan gençlerin yetişmesine destek olmak hedefiyle geçen yıl Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri ile ilki hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi, bu yıl Covid-19 nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilere destek olmak amacıyla tablet bağışı ile devam etti. Kocaeli bölgesinde dağıtılan tabletlerle, öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam etmesi için destek verildi.

Procter&Gamble Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ‘’Geçtiğimiz yıl başlattığımız sosyal sorumluluk projemizi Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Milliyet, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle bu yıl da sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne inanarak, paydaşlarımızla #GilletteGibi sporcuların yetişmesi için topluma katkı projeleri gerçekleştirmek en önemli amaçlarımız arasında yer alıyor. Bu nedenle şartlar ve koşullar ne olursa olsun kazanma yolunda mücadeleyi bırakmayan, başarısıyla olduğu kadar saygısıyla da öne çıkan, her zaman adil ve dürüst davranarak örnek olan, takımına güven veren, gelecek nesillere de ilham kaynağı olan gençlerin yetişmesine destek olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.’’ dedi.

Dünya spor tarihinin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan ve Gillette - Milliyet ortaklığında yapılan Gillette - Milliyet Yılın Sporcusu yarışmasının, bu yıl 5 milyon gibi rekor bir oy katılımı ile gerçekleştiğine dikkat çeken Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı “Geçen sene Gillette ile yılın sporcusu kapsamında başlattığımız sosyal sorumluluk projemizde bu dönem sporla ilgilenen öğrencilerin uzaktan eğitime erişimlerini sağlayabilmeleri için katkıda bulunduk. Spor alanında başlayan bu iş birliğimizin sosyal sorumluluk proje kapsamında da sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sebeple sporun birleştirici ve iyileştirici gücüyle geleceğimiz gençlerimize ve eğitimlerine her koşulda destek olmaya devam edeceğiz.” dedi