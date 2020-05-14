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14.05.2020 - 23:17 | | AA

Giovanni Malago, Serie A için tarih verdi!

İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) Başkanı Giovanni Malago, Serie A'nın 13 Haziran’da başlama ihtimalini yüksek olarak görüyor.

Giovanni Malago, Serie A için tarih verdi!
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İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) Başkanı Giovanni Malago, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 13 Haziran’da başlama ihtimalini yüksek gördüğünü belirtti. 

Malago, Radio 2'de katıldığı bir programda yöneltilen soru üzerine, "Serie A'nın 13 Haziran’da başlama ihtimali yüzde 99." yanıtını verdi.

 "Ligin başlayabilmesi için her türlü çalışma yapılıyor." diyen Malago, bu konuyla alakalı bazı doktorlar ve koronavirüs bilim kurulu üyeleri arasında dönen tartışmayı anlamadığını kaydetti. 

Malago, İtalya'da yeniden başlamaya odaklanıldığını ancak sonrasının düşünülmediğini ifade etti. Ligin başlamasının yüksek ihtimal olduğuna vurgu yapan Malago, ancak tamamlanmama riskinin de olduğunu sözlerine ekledi.

Giovanni Malago, Serie A için tarih verdi

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