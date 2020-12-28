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28.12.2020 - 10:18 | | AA

Giresunspor, son 5 maçını gol yemeden kazandı

TFF 1. Lig ekiplerinde Giresunspor, ligde oynadığı son 5 maçı kalesinde gol görmeden kazandı.

Giresunspor, son 5 maçını gol yemeden kazandı
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Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde 16 haftada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 32 puan toplayan Karadeniz temsilcisi, maç fazlasıyla sıralamada zirvede yer alıyor.

Ligin 12. haftasında sahasında Eskişehirspor'u 2-0 mağlup eden Giresunspor, bu maçla birlikte galibiyet serisi yakaladı.

Yeşil beyazlı takım 13. haftada deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0, 14. haftada sahasında Adana Demirspor'u ve ardından 15. haftada iç sahada Altınordu'yu 2-0'lık skorlarla geçen Giresunspor, son olarak 16. haftada dün deplasmanda Akhisarspor'u 1-0 yendi.

Kalesini 5 maçtır gole kapatan Giresunspor, bu maçlarda rakip ağlara 8 gol gönderdi.

Kulüp asbaşkanı Tahsin Çoban, AA muhabirine, yakaladıkları başarı dolayısıyla camia olarak sevinçli olduklarını söyledi.

Giresun şehrinin başarıya hasret olduğunu dile getiren Çoban, "Bu takım bu başarısını sürdürecektir, yeter ki kentteki herkes takımına sahip çıkın destek versin. Böyle bir parasal sıkıntı yaşanan süreçte yakalanan başarı kolay değil. Başkanımız ve yönetim kurulu elinden geleni yapıyor. İnşallah Giresunspor'u güzel günler bekliyor." ifadelerini kullandı.

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