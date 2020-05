Gökhan Kocakaya: "Kazanmayı özledim"

Bugüne kadar 1975 kez finişi önde geçme başarısı gösteren şampiyon jokey birinciliklerine kaldığı yerden devam etmek istediğini söyledi, “Umarım bu sancılı süreç en kısa zamanda sonuçlanır. Kazanmayı çok özledim. 2019’daki zirve yürüşüne bu sezon da devam etmek istiyorum” dedi

İlk yarışını 2006 yılında Ankara’da Karadağlı isimli safkan ile kazandı, 2009 yılında Gazi Koşusu’nda şampiyonluğa uzandı, ardından başarı dolu hayatının kilometre taşlarını birbir geçerek 2019 yılında adını zirveye yazdırdı.

Evet, yarışseverlerin pistlerde en güvendiği isimlerden biri Gökhan Kocakaya... Yıllar boyu “en çok kazanan jokeyler” arasında yer aldı, geçtiğimiz yıl da 1071 yarışta mücadele etti, 225 kez birinci, 213 kez ikinci, 151 defa üçüncü oldu, 119 kere de tabelayı tamamlayıp 2019 sezonuna damgasını vurdu.

Gökhan Kocakaya ile koronavirüs nedeniyle ara verilen at yarışlarını konuştuk. Biz sorduk o içtenlikle yanıtladı.



Koronavirüs seni nasıl etkiledi?

- Açıkçası ilk 10-15 sıradaki jokeyler olarak bizi maddi değil ama manevi açıdan etkiledi. Büyük bir sektörün durması bir çok kişiyi zor duruma soktu, maddi kayıplar yaşamasına neden oldu. Biz her sabah yine idmanlara devam ediyoruz. Haftanının belli günleri antrenmanlara katılıyorum. Yarışta at binmek bile ayrı bir heyecan. Bir süredir bundan mahrum kaldık. Ancak olumlu bir yanı ailemle daha fazla vakit geçiriyor olmam. Çocuklarıma ve eşime daha fazla zaman ayırıyorum. Bu da beni mutlu ediyor.

Durmak yok



Çalışmaların nasıl devam ediyor, formunu nasıl koruyorsun?

-Haftanın belli günlerinin yanısıra her pazar idmana çıkıyorum. Günde en az 10-15 atla idman yapıyorum. Bu at üzerinde yaptığım idman... Ekstradan kendime ait bir spor odam var. Koşu bandı dahil bir çok aletle çalışma şansım var. Ayrıca, mekanik atla da çalışmalarımı sürdürüyorum. Amacım 2019’da yakaladığım başarıyı bu sezona taşımak.



Bu süreci değerlendirir misin? En çok neyi özledin?

-Dünya ve Türkiye olarak sancılı bir süreçten geçiyoruz. Özellikle başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık personelimiz bizlere destek olmak için büyük fedakarlıklar yaptılar. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Zor dönem ama güzel günlerin bizi beklediğine inanıyorum. Tedbirleri elden bırakmadan ülke olarak bunun üstesinden geleceğiz. Yarışların büyük bir hayran kitlesi var, koşular başladığında onları mutlu etmeye çalışacağız. En çok kazanmayı özledim. Daha sonraki süreçte kısmetse kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Kazasız ve belasız birincilikleri sürdürmek en büyük arzum.



Bir yarışta nelere dikkat ediyorsun?

-Yarışta en çok dikkat ettiğim şey bindiğim attır. Öncelikle bana teslim edilen o mukaddes canlıyı sağlıklı bir şekilde ilgililerine teslim etmek. Daha sonra en güzel sonucu almak için elimden geleni ortaya koymak.



4 büyük zafer

Unutamadığım yarışlar hangileri?

-Çok fazla yarış var. Tabi ki bunların en önemlisi Miramis ile kazandığım 2009 yılındaki Gazi Koşusu... Ardından üç kez birinciliğe uzandığım Cumhurbaşkanlığı Kupası... Tabi Karadağ ile ilk birinciliğimi elde ettiğim yarış ile Berrin ile aprantilikten jokeyliye geçtiğim koşu da unutamadıklarım arasında.



Yurdışında da at bindin mi?

- Evet bir çok ülkede at bindim. Dubai, Macao ve Almanya’da hem Hannover hem de Leipzig’de at bindim. Buralarda biriciliklerim var. Bir süre de İngiltere’de bulundum. Ayrıca ülkemizde düzenlenen 6. Uluslararası Jokey Turnuvası’nı kazandım.

‘Kaldığımız yerden devam’



“Gerek Tarım ve Orman Bakanlığı, gerekse Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Jokey Kulübü’nün aldığı önlemlerle bu sancılı süreçte önemli yol aldığımızı düşünüyorum. Almanya, Fransa, ABD ve Hong Kong başta olmak üzere dünyanın bir çok yerinde yarışlar başladı. Biz de tedbirleri titizlikle uygulayarak yarışlara başlamak için hazırız. Hem sosyal hem de ekonomik açıdan atçılığımızın aldığı hasarı en kısa sürede telafi eder, kaldığımız yerden devam ederiz.”







