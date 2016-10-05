'Gökhan Töre ve Ömer Toprak barıştı'

Ay-Yıldızlılar’ın Ukrayna ve İzlanda’yla oynayacağı maçların kadrosuna Fatih Terim tarafından dahil edilmeyen Gökhan Töre’nin menacerinden, ‘Kadroda Ömer Toprak olduğu için yok’ iddiasına yanıt geldi.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan milli yıldızın menaceri Ali Pektaş, Töre’nin takım arkadaşını 2013 yılında Hakan Çalhanoğlu ile birlikte silahla tehdit etmesinin ardından pek bilinmemesine rağmen taraflar arasında barışın sağlandığını açıkladı.

Pektaş, “Gökhan’ın milli takıma çağırılmaması Fatih hocanın kararıdır. Bu konuda bir yorum yapamam. Ama Gökhan, Hakan Çalhanoğlu gibi Ömer Toprak’la da barıştı. Hakan’la tatile bile çıkmışlardı. Ömer’le de barışalı 1.5 yıl oldu. Aralarında bir sorun yok. Fatih hoca görev verdiği zaman Gökhan, milli takıma geri dönecektir” diye konuştu.

‘Gökhan pes etmeyecek’

Gökhan Töre’nin West Ham United’taki performansının eleştirilmesini de değerlendiren Ali Pektaş, “Gökhan, Londra’da olmaktan mutlu. Zaten daha önce Chelsea’de oynadığı için burayı iyi biliyor. Büyük umutlarla West Ham’a geldi. Slaven Bilic’le arası oldukça iyi. Son maçta ilk 11’de sahaya çıktı. Takım arkadaşlarıyla arası oldukça iyi. Sık sık konuşuyoruz. Pes etmeyeceğini söylüyor. Takımını katkı sağlamak için elinden geleni yapacak. Şu anda eleştirilmesi normal. Takımın yeni transferlerinden biri. West Ham taraftarları kendisine biraz zaman tanımalı” dedi.

‘West Ham kariyerine odaklı’

Siyah-Beyazlılar’dan sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralanan 24 yaşındaki futbolcu hakkında çıkan, “Beşiktaş’a dönecek” iddialarını da değerlendiren Pektaş, “Beşiktaş taraftarı onun geri dönmesini istiyor. Ben de sosyal medya üzerinden takip ediyorum. Gökhan’ın Beşiktaş taraftarlarıyla arasında özel bir bağ var. Ama şu anda sadece West Ham’daki kariyerine odaklı durumda” ifadelerini kullandı. (Fanatik)