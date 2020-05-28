Göksel Gümüşdağ'dan Mert Günok ve Beşiktaş açıklaması!

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF'nin 12 Haziran kararı ile ilgili Trt Spor'a açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, ''Tedbirlere uyulursa sezon sorunsuz bitirilir.'' dedi.

Açıklamasında Mert Günok ile ilgili çıkan transfer haberlerine de değinen Göksel Gümüşdağ, ''Mert de dahil hiçbir oyuncumuz için transfer teklifi almadık.'' dedi.

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