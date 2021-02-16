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16.02.2021 - 10:14 |

Göksu Üçtaş Şanlı kimdir, kaç yaşında? Göksu Üçtaş Şanlı biyografisi...

Göksu Üçtaş Şanlı kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Jimnastik alanında Türkiye'ye birçok başarı kazandıran Göksu Üçtaş Şanlı'nın hayatı ve kariyeri hakkındaki bilgiler araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Göksu Üçtaş Şanlı kimdir?

Göksu Üçtaş Şanlı kimdir, kaç yaşında? Göksu Üçtaş Şanlı biyografisi...
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Avrupa Jimnastik Şampiyonası'nda ülkemizde ilk madalyayı kazandıran isimlerden biri olan Göksu Üçtaş Şanlı'nın hayatı ve kariyeri araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Göksu Üçtaş Şanlı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Göksu Üçtaş Şanlı biyografisi...

GÖKSÜ ÜÇTAŞ ŞANLI KİMDİR?

30 Ağustos 1990 tarihinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde dünyaya geldi. 5 yaşında cimnastiğe başladı. Lisans eğitiminin Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda (BESYO) tamamladı.Olimpiyat oyunlarında Türkiye'yi cimnastikte temsil eden ilk kadın sporcu unvanını taşıyan Göksu Üçtaş Şanlı, 2009 Akdeniz Oyunları'nda atlama masasında gümüş madalya aldı ve Türkiye'ye bu dalda ilk madalyayı kazandırdı.Mart 2010'da Katar'ın başkenti Doha'da yapılan Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda yer hareketlerinde bronz madalya aldı.Yine 2010 yılında Çek Cumhuriyeti'nin Ostrava kentinde düzenlenen Dünya Kupası yarışmalarında, yer aletinde altın, denge ve atlama aletlerinde gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye üç madalya getirdi.

GÖKSU ÜÇTAŞ ŞANLI EVLİ İM?

1990 doğumlu olan Göksu Üçtaş Şanlı, 2020 yılı itibarıyla 30 yaşındadır.2013 yılından beri sporcu Özgür Şanlı ile evli olan Göksu Üçtaş Şanlı, 2015 yılında kızı Lina'yı dünyaya getirdi. 4 yıl ara verdiği cimnastiğe, 2016'da geri dönerek aynı yıl Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.Aslen Gaziantepli olan Göksu Üçtaş Şanlı, ailesiyle birlikte İzmir'de hayatını sürdürüyor.Göksu Üçtaş Şanlı 1.59 metre boyunda, 47 kilo ve başak burcudur.

 

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