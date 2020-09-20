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20.09.2020 - 19:03 | | Ä°brahim ALÄ°OÄžLU - Ali DANAÅž / Ä°STANBUL (DHA) -

Golf tutkunlarÄ±, Limak Kemer Golf Cupâ€™ta buluÅŸtu

Bu yÄ±l 2'ncisi gerÃ§ekleÅŸtirilen Limak Kemer Golf Cupâ€™ta Ã¶dÃ¼ller sahiplerini buldu.

Golf tutkunlarÄ±, Limak Kemer Golf Cupâ€™ta buluÅŸtu
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TÃ¼rkiyeâ€™nin lider gruplarÄ±ndan Limak Holding tarafÄ±ndan golf sporuna destek olmak ve geliÅŸimini saÄŸlamak amacÄ±yla dÃ¼zenlenen Limak Kemer Golf Cup 2020 heyecanÄ±, Kemer Country Clubâ€™da golfseverleri bir araya getirdi.

Yeni normalleÅŸme sÃ¼reci iÃ§erisinde gerekli Ã¶nlemlerin alÄ±nmasÄ±yla birlikte 18-20 EylÃ¼l tarihleri arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen turnuvada iÅŸ, spor ve cemiyet dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¶nde gelen isimleri ile birlikte 248 oyuncu katÄ±ldÄ±.

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Golf tutkunlarÄ±, Limak Kemer Golf Cupâ€™ta buluÅŸtu

Ã–DÃœLLER SAHÄ°PLERÄ°NÄ° BULDU

Limak Kemer Golf Cup 2020, toplam 14 kategoride dÃ¼zenlendi. GeniÅŸ bir katÄ±lÄ±mla dÃ¼zenlenen turnuvanÄ±n sonunda dÃ¼zenlenen Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde dereceye giren oyuncular Ã¶dÃ¼llerini, TÃ¼rkiye Futbol Federasyon BaÅŸkanÄ± Nihat Ã–zdemir, DemirÃ¶ren Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m DemirÃ¶ren, Limak Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ebru Ã–zdemir, Limak Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkan Vekili Serdar BacaksÄ±z, Limak Holding YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Batuhan Ã–zdemir, AslÄ± Ã–zdemir, Esas Holding YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Erhan KamÄ±ÅŸlÄ± ve A Milli Futbol TakÄ±mÄ± Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ'in elinden aldÄ±.

Ã–dÃ¼lleri alan isimler ÅŸu ÅŸekilde:

Ladies Gross - Beyhan Benardete

Menâ€™s Gross - Mehmet Kazan

Ladies Longest Drive - NÃ¼khet SebÃ¼kcebe

Menâ€™s Longest Drive - Hasan AkÃ§akayalÄ±oÄŸlu

Ladies Nearest To The Pin - Ceren Tokdemir

Menâ€™s Nearest To The Pin - Murat KÄ±rÃ§uval

Menâ€™s Cat A - OgÃ¼n Ã‡ay

Ladies Cat A - NÃ¼khet SebÃ¼kcebe

Menâ€™s Cat B - Ä°hsan KÄ±zÄ±lkaya

Ladies Cat B - Evrim Ã‡etin

Menâ€™s Cat C - Bruno Van Damme

Junior Academy - Ece SÃ¶zmen

Menâ€™s Cat D - Nail Kurt

Junior 18 Holes - Bartu Olcan Ã‡iÄŸdem

Junior Gross - Sude Bay

NÄ°HAT Ã–ZDEMÄ°R: GÃœZEL MÃœSABAKALAR OLDU, HERKESE TEÅžEKKÃœR EDÄ°YORUM

TFF BaÅŸkanÄ± Nihat Ã–zdemir, Ã¶dÃ¼l tÃ¶reni Ã¶ncesinde DemirÃ¶ren Haber AjansÄ±'nÄ±n (DHA) sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. Limak Kemer Golf Cup'Ä±n geleneksel hale geldiÄŸini dile getiren Ã–zdemir, "Bu sene 2â€™ncisini yaptÄ±k. GÃ¼zel oldu, Ã§ok katÄ±lan vardÄ±. BÃ¼tÃ¼n golfseverler turnuvamÄ±za katÄ±ldÄ±lar, hepsine teÅŸekkÃ¼r ediyorum. GÃ¼zel mÃ¼sabakalar oldu" dedi.

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