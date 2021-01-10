Gomez'in kadro dışı kalma nedeni ortaya çıktı!

İtalya'da son yılların büyük çıkışını gerçekleştiren Atalanta'nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini, takım kaptanı Alejandro Gomez'in kadro dışı kalma nedeniyle ilgili ilk kez konuştu.

Gasperini takımda değişiklik yapmaya çalıştığını ve bu anlarda Gomez'in bunu kabullemediği için kadro dışında kaldığını belirterek, "Farklı türde bir ekip oluşturmaya çalıştığımda sorun çıktı. Tam da o anda sorunlar başladı ve Gomez uyum sağlamayı reddetti. Orta sahada kendisini rahatsız hissetmeye başladı. Remo Freuler de yerinde gayet iyi performans ortaya koyunca ne kadar doğru bir karar verildiği ortaya çıktı" sözlerini kullandı.

Gomez ve Gasperini ilk olarak Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. grup maçı olan Midtjylland karşılaşmasının devre arasında soyunma odasında kavga etmiş ve kaptan Gomez ikinci yarıda sahaya çıkmamıştı.

Gasperini ve Gomez arasındaki buzlar erimezse 32 yaşındaki Arjantinli oyuncunun Ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Alejandro Gomez'e Inter ve PSG'nin yakın ilgi duyduğu da günlerdir konuşuluyordu.