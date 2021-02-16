GÃ¶rme engelli milli sporculardan 9 madalya

12'nciÂ Fazza Para-Atletizm ÅžampiyonasÄ±'nda gÃ¶rme engelli milli sporcular toplamda 9 madalya aldÄ±.Â 400 metrede OÄŸuz Akbulut 50.51 derecesiyle altÄ±n madalyaya uzanÄ±rken, disk atmada Nur TÄ±rÄ±klÄ± 33.14 metre ile ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸtÄ±. Milli atlet Ã–znur Alumur 200 metrede 29.67, 400 metrede ise 1.06.30 koÅŸarak iki yarÄ±ÅŸta daÂ gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalyanÄ±n sahibi oldu. HÃ¼seyin KaÃ§ar, 1500 metrede 4.18.33'lÃ¼k derecesi ile ÅŸampiyonada 3'Ã¼ncÃ¼ olurken, milli atlet AslÄ± AdalÄ± 1500 metrede 5.23.56 koÅŸarak gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya kazandÄ±. 400 metrede yarÄ±ÅŸan Hakan CÄ±ra, 49.58'lik derecesi ile gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalyanÄ±n sahibi olurken, Sevda KÄ±lÄ±nÃ§ Ã‡Ä±rakoÄŸlu ise koÅŸtuÄŸu iki yarÄ±ÅŸta altÄ±n madalya kazandÄ±. Sevda KÄ±lÄ±nÃ§, 400 metrede 59.14, 1500 metrede ise 4.44.50'lik derecesi ile altÄ±n madalyaya uzandÄ±.Â

Bu ÅŸampiyonadaki sonuÃ§larla beraber 5 milli sporcu Paralimpik OyunlarÄ± A barajÄ±nÄ± geÃ§ti ancak Paralimpik OyunlarÄ±'na katÄ±labilmeleri iÃ§in puan toplamaya ve sÄ±ralamada yerlerini korumaya devam etmek zorundalar.Â