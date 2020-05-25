Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİtalya Serie A Haberleri Götze için Milan devrede!
25.05.2020 - 12:35 | | İSTANBUL (İHA) -

Götze için Milan devrede!

Sezon sonunda Borussia Dortmund'dan ayrılacağı açıklanan Mario Götze için İtalyan devi Milan'ın devrede olduğu öğrenildi.

ABONE OL

Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren Borussia Dortmund'da yıldız isim Mario Götze, 4 senedir formasını giydiği Alman ekibine sezon sonunda veda etmeye hazırlanıyor.

Kulübün sportif direktörü Michael Zorc, ayrılığı doğruladığı 28 yaşındaki futbolcunu için İtalyan devi Milan'ın ise devrede olduğu öğrenildi. Yıldız isim ile görüşmelere başlayacak olan Milan'ın, Götze'den yıllık ücretinde belli oranda indirim isteyecek.

Milan'ın, Alman yıldıza, yıllık net 2,5-3 milyon Euro arasında bir teklifle gitmeye hazırlandığı iddia edildi.

Götze için Milan devrede

Götze için Milan devrede

 

Bogdan Bogdanovic golfe merak sardı...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rafael Benitez, Newcastle'a dönmek istiyor

Rafael Benitez, Newcastle'a dönmek istiyor

Son dakika | Liverpool'dan Loris Karius'e bir şok daha

Son dakika | Liverpool'dan Loris Karius'e bir şok daha

İtalya'da başlama vuruşu polemiği!

İtalya'da başlama vuruşu polemiği!

Alanyasporlu Fernandes, Başakşehir ile anlaştı

Alanyasporlu Fernandes, Başakşehir ile anlaştı

Sıradaki Haber