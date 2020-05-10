Gözde Kırdar: "Çok ciddi teklif geldi"

Milli voleybolcu Gözde Kırdar, Skorer Instagram hesabında Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtladı.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

Biz her zaman çalışan anne babayı örnek alaraK büyüdük. Sorumlulukla büyüyen 2 çocuktuk bir de abimiz var.

Ben çocuğuma kendi bakan aileyim. Yine evdeyim sadece giremediğimiz parklar var korona nedeniyle. Kız kardeşimi az görmek zorunda kalıyorum. Eşim hep evde. Bir bakıma mutluyum. Her kötü şeyin iyi yanını görmeye çalışıyorum. Bir sürü insan öldü, inşallah atlatacağız bu dönemi. Aşının bulunacağını düşünüyorum.

"Meğerse son maçta hamileymişim"

3 gün önce tam 2 sene oldu voleybolu bırakalı. Son 1 senede kendimi hazırladım. Çok zordu bu kararı vermek. Hiçbir şeye zamanım olmamıştı. Çok zordu bıraktığım gün. Son kez dokunuyorum topa, son kez takımımlayım. 4 kupayı alıp ve çocuk sahibi olarak veda etmek güzel olurdu diye düşünüyordum. Meğerse son maçta hamileymişim. Hepsi oldu., 4 kupayla veda ettim.

Ben jübile istemedim. Maça veda etmek istemiyordum. Tek isteğim formamın asılmaması oldu. Vakıfbank, Kütahya'ya gidip benim için video çekmiş, bir sürü insanla konuşmuş.

Biz iki kardeş çok çalışkandık. Babam hala sabah 5'te kalkıp çalışır.

"Şu yaşta beyazlarım var saçlarımda"

Bana sıkılcaksın diyen çok oldu. 20 sene boyunca tatil yapmadığım zamanlar oldu. Hiç özlemiyorum. Heyecanı da ölemiyorum o stres beni yormuştu. Şu yaşta beyazlarım var saçlarımda. Bu hayat asla monoton değil. Şu anda hiç boş zamanım yok. Hiç sıkılmıyorum.

"Asla antrenör olamam"

Ben asla antrenör olamam, öyle sabrım yok. Bu arada tek çocuk istemiyorum daha çok istiyorum. 3 çocuk diye düşünüyorum. İkiz olsun çok istedim. İkincide olur diyorlar hayırlısı. Mavi gibi olacağını bilsem 5 tane çocuk yaparım. Bir de hamilelik 5 ay olsa (Gülerek) Bir gün çok sıkılırsam Vakıfbank çağrırsa olabilir. Mavi'nin (kızı) okula başlaması gerekiyor. Ben hala voleyboldan kalan ağrılarla yaşıyorum.

Mavi ismini babası koydu. Eşim İtalyan olduğu için bana İtalyanca güzel anlamına gelen kelimeyi söylüyordu. Gözkyüzünü izlerken Mavi olsun dedik. Eşimin çok komik bir Türkçesi var. Mavi için üzülüyorum öğreneceği Türkçe komik olacak (Gülerek).

Evde 3 dil konuşuluyor. Mavi, 30-40 Türkçe, 20-25 tane İtalyanca ve 4-5 tane İngilzce kelime ezberledi. Biz eşimle kendi aramızda İngilizce anlaşıyoruz. Mavi, babasıyla İtalyanca benimle Türkçe anlaşıyor.

33 yaşımda kayak öğrendim. Pateni yeni öğrendim. Kızımın da daha küçük yaşta öğrenmesini isterim böyle şeyleri. Voleybol konusunda hayatta onu asla zorlamam. Mental olarak çok zorlayan bir meslek. Bu psikolojiyi kaldırabilecekse çocuklar buna yönelebilir.

Mavi'nin beni sahada izlemesini isterdim. Beni ancak babasıyla veya kız kardeşim ile oynarken görebilir artık. Bu duyguyu yeğenim Ege ile yaşadım. Onu kucağıma aldım şampiyonluk kutlamasında.

Vakıfbank'tan başka takımlardan teklif geldi. 99'da geldim 2001'de A Takıma çıktım. Ben çok mutluydum Vakıfbank'ta. Düzen seven bir insanım. O yüzden sürekli Vakıfbank'ta kaldım. Mesela 15 yıl aynı evde kaldım. Kardeşim tam tersi çok değiştirdi takım.

En unutulmaz maçın?

2011 Şamiyonlar Ligi'nde yarı finalde Fenerbahçe'yi yendik. O maç benim unutulmaz maçımdır.

Dinamo Kazan'dan çok ciddi teklif geldi

Dinamo Kazan'dan çok ciddi teklif gelmişti. Az daha gidiyordum. Son anda vazgeçtim. Ne işim vardı Rusya'da. ben soğukta yapamazdım (Gülerek)

Eşimi mutfağa sokmuyorum. Haftada bir gün pizza yapıyor. 3 gün evi temizliyorum. Artık gına geldi sokmuyorum mutfağa.