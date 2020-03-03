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03.03.2020 - 07:00 |

Gözler Amsterdam’da! UEFA Uluslar Ligi kura çekimi

UEFA Uluslar Ligi’nde 2020-2021 dönemi kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.

UEFA Uluslar Ligi’nde 2020-2021 dönemi kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. UEFA’nın ilk kez 2018-2019 sezonunda uygulamaya koyduğu UEFA Uluslar Ligi’nin 2020-2021 dönemi kura çekimi saat 20.00’de Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da yapılacak.
Türkiye’yi kura çekiminde, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’ten oluşan heyet temsil edecek.
UEFA’ya üye 55 federasyonun yer alacağı UEFA Uluslar Ligi kura çekiminde ülkeler, 2018-2019 sezonunda UEFA Uluslar Ligi’nde topladıkları puanlara göre dört ayrı lige dağıtıldı. 16’şar takımdan oluşan A, B ve C ligleri 4’erli dört, 7 takımdan oluşan D Ligi ise 4 ve 3 takımlı iki torbaya ayrıldı. B Ligi’nde yer alan Türkiye, kuraya 3. torbadan girecek ve kendisiyle aynı torbada bulunan Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda ile kurada eşleşmeyecek.

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