Göztepe - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Göztepe - Fenerbahçe muhtemel 11'ler maç kadrosu...

Taraflar arasında geride kalan 52 lig maçından 24'ünü Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı.Fenerbahçe, İzmir'deki 26 karşılaşmada rakibine galibiyet sayısında 8-6 üstünlük kurdu.

İki takım arasında geride kalan 52 maçtan 24'ünü Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 79-36 üstünlüğü bulunuyor.

Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci devre İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ise Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 5'inci Hafta mücadelesinde Göztepe, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 18 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Hakem Atilla Karaoğlan yöneteceği Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak.

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

MAÇ KADROSU

GÖZTEPE

İrfan- Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Ideye

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

FENERBAHÇE

Altay - Nazım Sangare (Gökhan Gönül), Serdar, Tisserand, Caner, Sosa, Gustavo, Valencia, Thiam, Ozan, Samatta

SAKAT: Rodriguez, Perotti

CEZALI: Lemos

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 5. haftasında bugün Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Üç grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından antrenman taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Gökhan Gönül ve Garry Rodrigues idmanın tamamında takımla çalışırken, Diego Perotti ise takımdan ayrı topla çalıştı.

Sarı-lacivertli takımın Göztepe maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Oytun Özdoğan, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Filip Novak, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Dimitris Pelkas, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Enner Valencia, Samatta, Papiss Cisse, Kemal Ademi.

Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır

Süper Lig'de bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde taktiksel çalışma gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra duran top çalışması yaptı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Stefano Napoleoni ve Batuhan Kırdaroğlu antrenmanda yer almadı.