Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGöztepe Haberleri Göztepe - HK Kayserispor (CANLI)
05.12.2020 - 13:01 |

Göztepe - HK Kayserispor (CANLI)

Süper Lig'de son 2 maçını kayıpsız geçen Göztepe, 11. hafta mücadelesinde Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor.

Göztepe - HK Kayserispor (CANLI)
ABONE OL

Göztepe, Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Hes Kablo Kayserispor'u ağırlıyor.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

 Göztepe - HK Kayserispor (CANLI)

Ligde İzmir'de MKE Ankaragücü'nü 3-1, geçen hafta da deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek üst üste 2 galibiyet alan Göztepe, haftaya 14 puan ve averajla 8. sırada girdi.

Teknik direktör Samet Aybaba'nın göreve gelmesinin ardından Galatasaray'la 1-1, Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor ise ligde 8 puanla 18. durumda yer alıyor.

Göztepe'de Ideye Brown'ın sakatlığı bulunuyor.

Göztepe - HK Kayserispor (CANLI)

Kayserispor ile 13. randevu

Hes Kablo Kayserispor'la Süper Lig'de 12 maça çıkan Göztepe, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 14 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 10 gol gördü.

Fuat Çapa: İlk gol pahalıya patladı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Beşiktaş 2 gün izin yapacak
    Beşiktaş 2 gün izin yapacak  
  2. CANLI | Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor
    CANLI | Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor
  3. Göztepe - HK Kayserispor (CANLI)
    Göztepe - HK Kayserispor (CANLI)
  4. Arkasspor'da iki pozitif vaka
    Arkasspor'da iki pozitif vaka
  5. Avrupa Şampiyonası Elemeleri Üsküp'te
    Avrupa Şampiyonası Elemeleri Üsküp'te



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Erkek Boks Milli Takımı, Özbekistan ile ikili kamp yapacak

Erkek Boks Milli Takımı, Özbekistan ile ikili kamp yapacak

Sivasspor’da Hakan Arslan korona virüsü atlattı

Sivasspor’da Hakan Arslan korona virüsü atlattı

Ufuk Sarıca, 500. resmi maçını geride bıraktı

Ufuk Sarıca, 500. resmi maçını geride bıraktı

Son dakika | Union Berlin'de Max Kruse şoku

Son dakika | Union Berlin'de Max Kruse şoku

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet