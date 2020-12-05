Göztepe - HK Kayserispor (CANLI)
Süper Lig'de son 2 maçını kayıpsız geçen Göztepe, 11. hafta mücadelesinde Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor.
Göztepe, Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Hes Kablo Kayserispor'u ağırlıyor.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.
Ligde İzmir'de MKE Ankaragücü'nü 3-1, geçen hafta da deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek üst üste 2 galibiyet alan Göztepe, haftaya 14 puan ve averajla 8. sırada girdi.
Teknik direktör Samet Aybaba'nın göreve gelmesinin ardından Galatasaray'la 1-1, Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor ise ligde 8 puanla 18. durumda yer alıyor.
Göztepe'de Ideye Brown'ın sakatlığı bulunuyor.
Kayserispor ile 13. randevu
Hes Kablo Kayserispor'la Süper Lig'de 12 maça çıkan Göztepe, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.
Bu karşılaşmalarda 14 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 10 gol gördü.