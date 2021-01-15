Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGöztepe Haberleri Göztepe, Konyaspor deplasmanında puan arayacak
15.01.2021 - 11:04 | | AA

Göztepe, Konyaspor deplasmanında puan arayacak

Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Göztepe, 19. hafta mücadelesinde yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.

Göztepe, Konyaspor deplasmanında puan arayacak
ABONE OL

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak İttifak Holding Konyaspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Ligdeki son 6 karşılaşmasında 1 beraberlik ve 5 yenilgi alan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, geçen hafta 1-0 kaybedilen Fraport TAV Antalyaspor müsabakasının ardından istifa ederken, sarı-kırmızılı ekip İttifak Holding Konyaspor maçına kulüp antrenörleri eşliğinde hazırlandı.

Alpaslan Öztürk'ün sakatlığının bulunduğu Göztepe'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 1 futbolcu da forma giyemeyecek.

İttifak Holding Konyaspor'a karşı Süper Lig'de daha önce 6 maça çıkan Göztepe, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 10 gol kaydeden sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 5 gol gördü.

- Profesyonel liglerde 2000. maç

Süper Lig'de yarın 900. maçına çıkacak Göztepe, profesyonel liglerde de 2000. müsabakasını oynayacak.

İzmir temsilcisi, daha önce oynadığı 1999 maçta 779 galibiyet, 554 beraberlik ve 666 yenilgi yaşadı. Karşılaşmalarda 2 bin 533 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 2 bin 313 gol gördü.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'den kırmızı kart tepkisi! Kasımpaşa'da Aytaç Kara...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İrfan Can ve Visca'da son dakika! Transferin perde arkası...

Göztepe, Konyaspor deplasmanında puan arayacak

    Trabzonspor'dan Berat Özdemir paylaşımı
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Trezeguet Covid-19’a yakalandı
      Trezeguet Covid-19’a yakalandı
    2. Mehmet Ekici için resmi açıklama geldi
      Mehmet Ekici için resmi açıklama geldi
    3. Göztepe, Konyaspor deplasmanında
      Göztepe, Konyaspor deplasmanında
    4. Antalyaspor'da 7 eksik
      Antalyaspor'da 7 eksik
    5. Kritik maçın heyecanı Misli.com'da!
      Kritik maçın heyecanı Misli.com'da!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye Kupası çeyrek final kuraları bugün çekiliyor! İşte seri başı olan takımlar... Kura çekimi saat kaçta?

    Türkiye Kupası çeyrek final kuraları bugün çekiliyor! İşte seri başı olan takımlar... Kura çekimi saat kaçta?

    Fenerbahçe Beko-Panathianikos maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com'da

    Fenerbahçe Beko-Panathianikos maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com'da

    Trabzonspor'dan Berat Özdemir paylaşımı

    Trabzonspor'dan Berat Özdemir paylaşımı  

    ABD'li atlet McNeal'a geçici men cezası

    ABD'li atlet McNeal'a geçici men cezası  

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet