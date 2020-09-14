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14.09.2020 - 19:27 | | İZMİR (İHA)

Göztepe, Macar kaleci Balazs Megyeri'yi kadrosuna kattı

Göztepe, Macar kaleci Balazs Megyeri ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe, Macar kaleci Balazs Megyeri'yi kadrosuna kattı
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Göztepe'de Beto'nun ayrılmasından sonra kaleci arayışlarına hız vermişti. Sarı-kırmızılı ekip son olarak Yunanistan'ın Atromistos takımın forma giyen Balazs Megyeri'yi kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, 27 yaşındaki Macar kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerine Ferencvaros formasıyla başlayan Balazs Megyeri, arından Olmypiakos, Getafe, Gerüther Fürth ve Atromitos takımlarında forma giydi. Göztepe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Macar file bekçisine sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

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