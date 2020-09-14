Göztepe, Macar kaleci Balazs Megyeri'yi kadrosuna kattı

Göztepe'de Beto'nun ayrılmasından sonra kaleci arayışlarına hız vermişti. Sarı-kırmızılı ekip son olarak Yunanistan'ın Atromistos takımın forma giyen Balazs Megyeri'yi kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, 27 yaşındaki Macar kaleci ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerine Ferencvaros formasıyla başlayan Balazs Megyeri, arından Olmypiakos, Getafe, Gerüther Fürth ve Atromitos takımlarında forma giydi. Göztepe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Macar file bekçisine sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Göztepe'nin 2020-21 Sezonu Forma Tanıtımı