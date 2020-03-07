Göztepe-Medipol Başakşehir (CANLI)

Süper Lig'in 25. haftasında lider Medipol Başakşehir, İzmir'de Göztepe'ye konuk oluyor. Göztepe yeni stadı Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı 2 karşılaşmada 1 galibiyet 1 beraberlik aldı. Medipol Başakşehir ise bu sezon deplasmanda oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik 2 mağlubiyet aldı.

Göztepe-Medipol Başakşehir maçını Ali Palabıyık yönetiyor.

GÖZTEPE 0 - BAŞAKŞEHİR 0 (İLK YARI OYNANIYOR)

İLK 11'LER

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Borges, Leo, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba