07.03.2020 - 15:46 |
Göztepe-Medipol Başakşehir (CANLI)
Süper Lig'in 25. haftasında lider Medipol Başakşehir, İzmir'de Göztepe'ye konuk oluyor.
Süper Lig'in 25. haftasında lider Medipol Başakşehir, İzmir'de Göztepe'ye konuk oluyor. Göztepe yeni stadı Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı 2 karşılaşmada 1 galibiyet 1 beraberlik aldı. Medipol Başakşehir ise bu sezon deplasmanda oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik 2 mağlubiyet aldı.
Göztepe-Medipol Başakşehir maçını Ali Palabıyık yönetiyor.
GÖZTEPE 0 - BAŞAKŞEHİR 0 (İLK YARI OYNANIYOR)
İLK 11'LER
GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Borges, Leo, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome
BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba