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12.06.2020 - 20:20 |

Göztepe Trabzonspor: 1-3

Lider Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile karşı kaşıya geldi. Mücadeleyi Trabzonspor 3-1 kazandı. Öte yandan Trabzonspor'da Guilherme, 28 ve 41'de gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kart ile oyundan atıldı.

Göztepe Trabzonspor: 1-3
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Süper Lig'in 27.haftası lider Trabzospor, Göztepe'ye konuk oldu. Mücadele Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Mücadelede Trabzonspor 16. dakikada  Nwakaeme ile öne geçti. Ekuban penaltıdan attığı gol ile takımını 2-0'lık skora taşıdı. Göztepe'de Alpaslan 57. dakikada penaltı golüyle skoru 2-1 yaptı. 84. dakikada  Abdülkadir Ömür skoru 3-1 yaptı.

Kırmızı çıktı
Trabzonspor'da 42. dakikada Guilherme kırmızı kart gördü

Bu sonuçla Trabonzonspor 56 puanla liderliğini sürdürdü. Göztepe ise 37 puanda kaldı.

 

VAR'la penaltı
Hakem VAR incelemesi sonucu Da Costa'nın Jerome'a ceza sahası içerisinde yaptığı müdahale penaltı olarak değerlendirildi. Göztepe penaltı kazandı

 

 İLK 11'LER

Göztepe: Beto, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Napoleoni, Serdar, Jerome

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

MAÇTAN NOTLAR

Trabzonspor'da Guilherme, gördüğü kırmızı kartın ardından Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

 

 

Göztepe Trabzonspor: 1-3

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