Göztepe Trabzonspor: 1-3

Süper Lig'in 27.haftası lider Trabzospor, Göztepe'ye konuk oldu. Mücadele Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Mücadelede Trabzonspor 16. dakikada Nwakaeme ile öne geçti. Ekuban penaltıdan attığı gol ile takımını 2-0'lık skora taşıdı. Göztepe'de Alpaslan 57. dakikada penaltı golüyle skoru 2-1 yaptı. 84. dakikada Abdülkadir Ömür skoru 3-1 yaptı.

Kırmızı çıktı

Trabzonspor'da 42. dakikada Guilherme kırmızı kart gördü

Bu sonuçla Trabonzonspor 56 puanla liderliğini sürdürdü. Göztepe ise 37 puanda kaldı.

VAR'la penaltı

Hakem VAR incelemesi sonucu Da Costa'nın Jerome'a ceza sahası içerisinde yaptığı müdahale penaltı olarak değerlendirildi. Göztepe penaltı kazandı

İLK 11'LER

Göztepe: Beto, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Napoleoni, Serdar, Jerome

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

MAÇTAN NOTLAR

Trabzonspor'da Guilherme, gördüğü kırmızı kartın ardından Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

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