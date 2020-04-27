Göztepe'de futbolcular, tesislerde çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±
GÃ¶ztepe, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle lige verilen aranÄ±n ardÄ±ndan gruplar halinde Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.Â SarÄ±-kÄ±rmÄ±zlÄ± futbolcularÄ±n 5 gruba ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, futbolcularÄ±n belirlenen saatlerde tesislere gideceÄŸi, diÄŸer grup tesise gelmeden ayrÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.Â
SÃ¼per Lig ekiplerinden GÃ¶ztepe, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle lige verilen aranÄ±n ardÄ±ndan gruplar halinde Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.Â
GÃ¶ztepe KulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± evde sÃ¼rdÃ¼ren futbolcularÄ±n belirlenen kurallar dahilinde gruplar halinde Urla Adnan SÃ¼vari Tesisleri'nde Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â
SarÄ±-kÄ±rmÄ±zlÄ± futbolcularÄ±n 5 gruba ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, futbolcularÄ±n belirlenen saatlerde tesislere gideceÄŸi, diÄŸer grup tesise gelmeden ayrÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.Â
Tesisteki soyunma odalarÄ±, duÅŸ ve yemekhanenin hizmet vermeyeceÄŸi bu sÃ¼reÃ§te oyuncularÄ±n tesise giriÅŸlerinde ateÅŸ Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼nÃ¼n yapÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.
Â Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±n en az sayÄ±da personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸeceÄŸi ve antrenman dÄ±ÅŸÄ±nda tesiste maske takÄ±mÄ±nÄ±n zorunlu olacaÄŸÄ± ifade edildi.
GÃ¶ztepe OyuncularÄ±ndan Taraftarlara Film Ã–nerisi