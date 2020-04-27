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27.04.2020 - 23:44 | | AA

Göztepe'de futbolcular, tesislerde çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±

GÃ¶ztepe, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle lige verilen aranÄ±n ardÄ±ndan gruplar halinde Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.Â SarÄ±-kÄ±rmÄ±zlÄ± futbolcularÄ±n 5 gruba ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, futbolcularÄ±n belirlenen saatlerde tesislere gideceÄŸi, diÄŸer grup tesise gelmeden ayrÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.Â

Göztepe'de futbolcular, tesislerde çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±

SÃ¼per Lig ekiplerinden GÃ¶ztepe, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle lige verilen aranÄ±n ardÄ±ndan gruplar halinde Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.Â 

GÃ¶ztepe KulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± evde sÃ¼rdÃ¼ren futbolcularÄ±n belirlenen kurallar dahilinde gruplar halinde Urla Adnan SÃ¼vari Tesisleri'nde Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â 

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zlÄ± futbolcularÄ±n 5 gruba ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, futbolcularÄ±n belirlenen saatlerde tesislere gideceÄŸi, diÄŸer grup tesise gelmeden ayrÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.Â 

Tesisteki soyunma odalarÄ±, duÅŸ ve yemekhanenin hizmet vermeyeceÄŸi bu sÃ¼reÃ§te oyuncularÄ±n tesise giriÅŸlerinde ateÅŸ Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼nÃ¼n yapÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.

Â Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±n en az sayÄ±da personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸeceÄŸi ve antrenman dÄ±ÅŸÄ±nda tesiste maske takÄ±mÄ±nÄ±n zorunlu olacaÄŸÄ± ifade edildi.

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