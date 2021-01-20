Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGöztepe Haberleri Göztepe'de Halil Akbunar coştu bir kere!
20.01.2021 - 11:19 | | İZMİR (AA) -

Göztepe'de Halil Akbunar coştu bir kere!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, altyapı antrenörleriyle hazırlandığı İttifak Holding Konyaspor maçının ardından Gençlerbirliği karşılaşmasını da kayıpsız geçti. Gençlerbirliği karşılaşmasında 2 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyan Halil Akbunar, bu sezon 6. golüne ulaştı. Takımının 2. golünü kaydeden Cherif Ndiaye de gol sayısını 5'e çıkardı.

Göztepe'de Halil Akbunar coştu bir kere!
ABONE OL

Teknik direktör İlhan Palut'un istifa etmesinin ardından İttifak Holding Konyaspor maçına altyapı antrenörleri eşliğinde çıkan ve müsabakadan 3-2 galip ayrılan Göztepe, dün de Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, sportif menajer İlhan Şahin'in yanı sıra antrenörler Mustafa Fedai, Yasin Güleryüz, Aktuğ Sönmez, Ali Çakır, Birtan Güner, Bülent Esen, Cemal Bülbül ve Hakan Özgür yönetiminde hazırlandığı iki maçtan 6 puan çıkarmayı başardı.

Geçen sezon da Tamer Tuna ile yolların ayrılmasının ardından yine altyapı antrenörleriyle 2 maça çıkan Göztepe, ligde Trabzonspor'u 1-0, Türkiye Kupası'nda da Sivas Belediyespor'u 3-0 yenmişti.

Ligde son iki karşılaşmasını kayıpsız geçen Göztepe, 20. haftayı 25 puanla tamamladı.

Halil Akbunar 6. golüne ulaştı

Gençlerbirliği karşılaşmasında 2 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyan Halil Akbunar, bu sezon 6. golüne ulaştı. Takımının 2. golünü kaydeden Cherif Ndiaye de gol sayısını 5'e çıkardı.

Sarı-kırmızılı ekibin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Peter Zulj, tek gol attığı Gençlerbirliği maçıyla ikinci müsabakasında 3. golünü kaydetti.

Göztepede Halil Akbunar coştu bir kere

 

 

Bir göz atalım | Hakimi'nin Roma'ya attığı mükemmel gol
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Alanyaspor çıkışa geçmek istiyor
    Alanyaspor çıkışa geçmek istiyor
  2. Recep Aydın ile yollar ayrıldı
    Recep Aydın ile yollar ayrıldı
  3. Abdülkadir tedavi için İstanbul’da
    Abdülkadir tedavi için İstanbul’da
  4. Beşiktaş'ta flaş Rıdvan Yılmaz gelişmesi!
    Beşiktaş'ta flaş Rıdvan Yılmaz gelişmesi!
  5. Fenerbahçe'nin rakibi Arka Gdynia
    Fenerbahçe'nin rakibi Arka Gdynia



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Anadolu Efes yarın Rusya ekibi Zenit'e konuk olacak

Anadolu Efes yarın Rusya ekibi Zenit'e konuk olacak

Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması

Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe açıklaması

Son dakika transfer haberi | Nabil Dirar adım adım Erzurumspor'a

Son dakika transfer haberi | Nabil Dirar adım adım Erzurumspor'a

Bakan Kasapoğlu, Samsun'daki yatırımları inceledi

Bakan Kasapoğlu, Samsun'daki yatırımları inceledi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet