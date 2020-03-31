31.03.2020 - 15:10 | | İZMİR (İHA) -
Göztepe’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya dev destek
Göztepe Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası’na destek vererek, 1 milyon TL bağış yaptı
İzmir’in Süper Lig’deki temsilcisi Göztepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası’na destek verdi.
Kampanyaya destek veren sarı-kırmızılı kulüp, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’in duruma gösterdiği hassasiyetle 1 milyon TL bağış yapma kararı aldı.