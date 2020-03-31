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31.03.2020 - 15:10 | | İZMİR (İHA) -

Göztepe’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya dev destek

Göztepe Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası’na destek vererek, 1 milyon TL bağış yaptı

Göztepe’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya dev destek

İzmir’in Süper Lig’deki temsilcisi Göztepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası’na destek verdi.

Kampanyaya destek veren sarı-kırmızılı kulüp, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil’in duruma gösterdiği hassasiyetle 1 milyon TL bağış yapma kararı aldı.

 

 

 

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