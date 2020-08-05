Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGöztepe Haberleri Göztepe'den Semih Kaya'ya kanca...
05.08.2020 - 16:35 |

Göztepe'den Semih Kaya'ya kanca...

Kaleci dahil her bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların milli stoper Semih Kaya ile ilgilendiği ifade edildi.

Göztepe'den Semih Kaya'ya kanca...
ABONE OL

Süper Lig'de gelecek sezonun kodrusunu kurmak için çalışmalarına başlayan Göztepe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Kaleci dahil her bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların milli stoper Semih Kaya ile ilgilendiği ifade edildi. Defansın ortasına en az 2 transfer gerçekleştirmek isteyen teknik ekibin Semih'in ismini yönetime sunduğu ileri sürüldü. Adı Galatasaray'la da anılan ancak İstanbul ekibiyle henüz anlaşma sağlamayan deneyimli oyuncunun yeniden Süper Lig'de oynamaya çok sıcak baktığı vurgulandı. 

Son olarak Çekya'nın Sparta Prag takımında top koşturan 29 yaşındaki futbolcu bu sezon takımıyla 10 lig müsabakasına çıktı. Toplamda 818 dakika sahada kalan Semih Kaya, 2 gol atmayı başardı. Petkimspor'da futbola başlayan ardında Altay altyapısına transfer olan Semih, 2006'da Galatasaray'a gelip burada profesyonelliğe imza attı. Galatasaray'da gösterdiği çıkışla A Milli Takım'a kadar yükselen oyuncu 23 kez ay-yıldızlı formamızı terletti. İç transferde de Napoleoni, Mossoro, Soner, Berkan ve Titi ile anlaşma aşamasına gelen Göztepe'nin Borges'le ise yolları ayırmak istediği dile getirildi. 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe Kulübü 'cezama razıyım' diyerek transfer yapabilir mi?
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer haberleri | Fenerbahçe'de harcama limiti şoku! Tam 8 ayrılık birden...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kevin de Bruyne'nin 2019-20 sezonunda yaptığı asistler
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Göztepe'den Semih Kaya'ya kanca...
    Göztepe'den Semih Kaya'ya kanca...
  2. Fenerbahçe Kulübü 'cezama razıyım' diyerek transfer yapabilir mi?
    Fenerbahçe Kulübü 'cezama razıyım' diyerek transfer yapabilir mi?
  3. Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin hazırlık turnuvasına katılacak
    Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin hazırlık turnuvasına katılacak
  4. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Günay'dan takım harcama limiti değerlendirmesi
    Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Günay'dan takım harcama limiti değerlendirmesi
  5. Arouna Kone, Sivasspor ile yeniden anlaştı
    Arouna Kone, Sivasspor ile yeniden anlaştı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika transfer haberleri | Arda Turan Galatasaray'da! Mustafa Cengiz açıkladı...

Son dakika transfer haberleri | Arda Turan Galatasaray'da! Mustafa Cengiz açıkladı...

Transfer haberleri | Antalyaspor, Orgill ile 2 yıllığına anlaştı

Transfer haberleri | Antalyaspor, Orgill ile 2 yıllığına anlaştı

Hasenhüttl, Premier Lig'de ayın teknik direktörü seçildi

Hasenhüttl, Premier Lig'de ayın teknik direktörü seçildi

Fatih Karagümrük'ten büyük başarı

Fatih Karagümrük'ten büyük başarı

Sıradaki Haber