Göztepeli futbolculardan anlamlı etkinlik

Süper Lig’in 9. haftasında Gürsel Aksel Stadı’nda MKE Ankaragücü’nü konuk eden Göztepe, karşılaşma öncesi “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele”ye dikkat çekmek adına özel bir etkinliğe imza attı. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile ortaklaşa düzenlenen organizasyonda, futbolcular ve teknik heyet “Kadına Karşı Şiddete Son” yazılı turuncu renkli özel maskelerle sahaya çıktı. “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” ile başlayıp “10 Aralık İnsan Hakları Günü” ile sona eren “Uluslararası Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele Kampanyası”na destek olan sarı kırmızılılar, etkinliğe katılarak farkındalık yarattı. Maskelerde kulüplerin ve SGDD-ASAM logosu yer aldı. Sarı kırmızılı camia, hem Covid-19 sürecinde maske kullanımına hem de kadına karşı artan şiddete dikkat çekmek amacıyla kampanyaya destek verdi. Öte yandan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında Gençlerbirliği oyuncuları da turuncu maske ile yeşil alana çıktı.

‘Oyunumuzun üzerine ekleyeceğiz’

Süper Lig’in ilk haftasında Yukatel Denizlispor’u iç sahada 5-1 yenerek sezona iyi bir giriş yapan Göztepe, bu mücadelenin ardından çıktığı 6 karşılaşmada 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Son olarak MKE Ankaragücü’nü de iç sahada 3-1 yenerek sezonun ikinci galibiyetine imza atan sarı kırmızılılar, galibiyet hasretine son verdi. Ankaragücü galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İlhan Palut, bu karşılaşmanın kendi sahalarında mutlaka kazanmaları gereken bir maç olduğunu söyledi. “Bir süredir galibiyet alamıyorduk ve bu seriyi bitirmek istiyorduk” diyen Palut, “Oyuncularımız maça istekli başladılar ve maçın başında golü bulduk. İlk yarının ortalarından itibaren defansta bazı hatalarımız oldu. İkinci yarıda oyuncularımız gerek mücadele anlamında gerekse üçüncü bölgede pozisyonlar bulma anlamında yaratıcıydılar. Bulduğumuz gollerle avantajı yakaladık, fazlasını da atabilirdik. Sonuç olarak 3 puanı hanemize yazdırdık” dedi. Bir süredir galip gelememelerinin üzerlerindeki stresle hatalar yaptıklarını belirten Palut, “Oyunumuzun üstüne ekleyerek ilerlemek ve ligde daha iyi bir konuma gelmek istiyoruz. Oyuncularımı gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. İfadelerini kullandı.