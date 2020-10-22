Göztepeli sporculardan hayvan barınağına ziyaret

Özel Haber / Berke Mankır - Milliyet Ege

Ziyarete jimnastik şubesinden Ferhat Arıcan, futbol şubesinden İrfan Can Eğribayat, Yalçın Kayan ve Zlatko Tripic, hentbol şubesinden Egemen Akarsu, Efe Ertekin, Mecit Can Yeşilkaya ve Yiğit Yaşar Kocaarslan, voleybol şubesinden Nehir Kurtulan ve Selcan Partal, windsurf şubesinden ise Duru Kutluoğlu katıldı.

Göztepeli sporcular, temizmama.com'un temin ettiği mamaları barınak yetkililerine teslim ederken barınaktaki hayvanları beslemeyi ve onlarla ilgilenmeyi de ihmal etmedi.

Bu ziyaret sonrası hayvan sahiplenmenin önemine bir kez daha dikkat çeken sarı kırmızılı camia, “Sokaktaki dostlarımız ile #BirKapSuBirKapMama paylaşmayı ihmal etmemenizi rica ediyoruz.

Kulübümüzün, HAYTAP iş birliği ile barınak ziyaretleri önümüzdeki süreçte de devam edecek” ifadelerini kullandı.