Göztepeli Yalçın'dan müthiş çıkış

Berke Mankır - Milliyet Ege

Süper Lig’de sahasında MKE Ankaragücü’nü yendikten sonra dış sahada Demir Grup Sivasspor engelini Halil Akbunar’ın ayağından bulduğu golle 1-0 aşan Göztepe’de genç orta saha oyuncusu Yalçın Kayan, Avrupa liglerinde en çok top kazanan 21 yaş ve altı oyuncular listesine girdi. Göztepe’de üçüncü profesyonel sezonunu geçiren Kayan, Süper Lig’de bu kategorinin başında yer aldı. Ligue 1’de Lens formasıyla mücadele eden Cheick Doucoure 28 topla zirvede yer alırken, La Liga ekiplerinden Real Betis’in Brezilyalı savunma oyuncusu Emerson 27, Premier League temsilcisi West Bromwich’te oynayan Conor Gallagher 23, Bundesliga’da alt sıralardan uzaklaşmak istene Hertha Berlin’de top koşturan Matheus Cunha 17, Serie A’da mücadele eden Sampdoria’da sol kanat olarak görev alan Mikkel Damsgaard ve Göztepeli Yalçın Kayhan da 15 kez top kapma başarısı gösterdi.

Palut’un vazgeçilmezlerinden

Bu sezon lige iyi bir giriş yapan Kayhan, Teknik Direktör İlhan Palut’tan formayı kapmayı başardı. Göztepe’nin altyapı patentli oyuncusu, 9 lig maçının 7’sinde ilk 11’de yer aldı. 2018 yılında profesyonel sözleşmeye imza atan 21 yaşındaki oyuncu, 2018-2019 sezonun 5 kez, geçtiğimiz yıl da 18 kez sarı kırmızılı formayı kuşandı. Özellik teknik patron Palut’un göreve getirilmesi sonrası şans bulan Kayan, bu sezon Göz Göz’ün vazgeçilmezleri arasına adını yazdırmayı başardı.