SÃ¼per Lig ekiplerinden GÃ¶ztepe'ye Serdar GÃ¼rler transferinde rakip Ã§Ä±ktÄ±.

GeÃ§en sezonun devre arasÄ±nda Ä°spanyanÄ±n Huesca takÄ±mÄ±ndan kiraladÄ±ÄŸÄ± Serdar'Ä±n bonservisini almak isteyen sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n Trabzonspor'la yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Bordo-mavili ekibin de Serdar'Ä± gelecek sezon kadrosuna dahil etmek istediÄŸi ve tecrÃ¼beli oyuncunun menajeriyle temasta olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Elini Ã§abuk tutmaya Ã§alÄ±ÅŸan GÃ¶ztepe'nin ise Serdar'la en kÄ±sa sÃ¼rede anlaÅŸma zemini bulacaÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Serdar daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ben zaten bÃ¼yÃ¼k bir takÄ±mda oynuyorum. GÃ¶ztepe'de yarÄ±m kalmÄ±ÅŸ hedeflerim var" ifadelerini kullanÄ±p GÃ¶z-GÃ¶z'e yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yakmÄ±ÅŸtÄ±. BaÅŸkan Mehmet Sepilin yeni haftada Serdar GÃ¼rler'le anlaÅŸmasÄ± bekleniyor. Bu sezon 22 maÃ§a Ã§Ä±kan Serdar 1863 dakika sahada kalÄ±p takÄ±mÄ±n en skorer ismi oldu. Serdar 6 kez fileleri havalandÄ±rÄ±p, 5 de asist yaptÄ±.Â

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