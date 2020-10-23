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23.10.2020 - 11:28 | | İSTANBUL,(DHA)

Guidetti: Derbilere her zaman hazırız

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ligin 11'inci haftasında yarın saat 20:00'de Fenerbahçe OPET'i konuk edecek.

Guidetti: Derbilere her zaman hazırız
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Son beş sezonda Fenerbahçe'yle ligde 14 kez karşılaşan sarı-siyahlılar, bu maçların 11'ini kazandı. Fenerbahçe derbilerinin her zaman zorlu geçtiğini ifade eden VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, ''Bizim için derbiler her zaman önemli ve biz de bu maçlara her zaman hazırız'' dedi.

GUIDETTI: KONDİSYON AÇISINDAN İYİ DURUMDAYIZ
Fenerbahçe derbilerinin her zaman zorlu geçtiğini ifade eden VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, ''Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız her maç zorlu geçer. Rakibimiz bu sezon çok daha iyi bir takım. Çünkü birkaç sezondur bir arada oynayan oyunculardan kurulu. Bu nedenle sahada daha uyumlu hareket ediyorlar. Eğlenceli ve çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum. Biz de ligdeki ilk zorlu maçımıza çıkacağız. Takım olarak beklenmedik bir süreçten geçtik. Yaklaşık 10 gün antrenman yapamadık ama kondisyon olarak iyi durumdayız. Bizim için derbiler her zaman önemli ve biz de bu maçlara her zaman hazırız'' dedi.

MELİS GÜRKAYNAK: PERFORMANSIMIZDAN ÇOK MUTLUYUZ
VakıfBank kaptanı Melis Gürkaynak ise ''Ara verdiğimiz bir dönemde sonra takım olarak iyi toparlandık. Performansımızdan dolayı çok mutluyuz. Kazandığımız maçları düşünmektense takım olarak önümüzdeki iki kritik maça odaklandık. İlk önce Fenerbahçe'yle ardından Eczacıbaşı'yla zorlu maçlar oynayacağız. Hazırlıklarımıza bu doğrultuda devam ediyoruz. Giovanni'nin de katkısıyla uzun ve yararlı antrenmanlar yapıyoruz. Takım olarak en büyük arzumuz; Fenerbahçe maçını kazanmak'' diye konuştu.

Guidetti: Derbilere her zaman hazırız

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