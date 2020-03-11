Giovanni Guidetti, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ilk maÃ§Ä± Rusya'da 3-0 kazandÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "Moskova'da Ã§ok zor bir maÃ§ oynadÄ±k. Dinamo Moskova'nÄ±n bÃ¶yle Ã¶nemli maÃ§larÄ± oynayabilecek Ã§ok iyi oyuncularÄ± olduÄŸunu biliyoruz. Bu karÅŸÄ±laÅŸmada savaÅŸmaya hazÄ±r olmalÄ±yÄ±z. Salonumuzda oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z son maÃ§Ä±mÄ±zda bizleri destekleyen taraftarÄ±mÄ±zÄ± bu maÃ§ta da istiyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

VakÄ±fBank'Ä±n BrezilyalÄ± oyuncusu Gabriela Guimaraes ise yarÄ± finale yÃ¼kselmek istediklerini aktararak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â "Bence Dinamo Moskova bu maÃ§ta oyununda Ã§ok ÅŸey deÄŸiÅŸtirecektir. Rakibimizin kaliteli oyuncularÄ± var. Bu yÃ¼zden onlara karÅŸÄ± mÃ¼cadele etmek kolay olmayacak. Ä°lk maÃ§ta Ã§ok iyi oynadÄ±k, bu maÃ§ta da Ã§ok dikkatli olmalÄ±yÄ±z. DiÄŸer yandan evimizde oynuyoruz ve taraftarÄ±mÄ±zÄ±n desteÄŸini hissetmeliyiz. Bize Ã§ok yardÄ±mcÄ± oluyorlar ve enerji veriyorlar. Hafta boyunca takÄ±m olarak Ã§ok iyi odaklandÄ±k ve kendimizi geliÅŸtirmemiz gereken alanlara yÃ¶neldik. HatasÄ±z ve agresif bir oyun oynamak istiyoruz. UmarÄ±m maÃ§a da bunu yansÄ±tÄ±rÄ±z."

Ãœst Ã¼ste 8. yarÄ± final iÃ§in sahada

VakÄ±fBank, CEV Åžampiyonlar Ligi'nde Ã¼st Ã¼ste 8. kez yarÄ± finale Ã§Ä±kmak iÃ§in sahaya Ã§Ä±kacak.

Ãœst Ã¼ste 11. kez Ã§eyrek finalde yer alan sarÄ±-siyahlÄ±lar, son 7 sezondur da yarÄ± finale kalÄ±yor. Bu kupada toplamda 12. kez son 4 takÄ±m arasÄ±na kalmaya Ã§alÄ±ÅŸacak VakÄ±fBank, Dinamo Moskova'yÄ± yenmesi durumunda CEV Åžampiyonlar Ligi'nde 205. maÃ§Ä±nda 150. galibiyetini elde edecek.

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