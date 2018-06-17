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17.06.2018 - 21:37 |

Güney Kore'den İsveçliler'e antrenman oyunu!

Güney Kore, Dünya Kupası ilk maçında İsveç ile karşılaşmadan önce ilginç bir strateji belirledi, teknik direktör Shin Tae-yong'un, basına yaptığı antrenman açıklaması ile hem güldürdü, hem şaşırttı.

Güney Kore'den İsveçliler'e antrenman oyunu!
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2018 FIFA Dünya Kupası'nda İsveç ile karşılaşacak Güney Kore, maç öncesi hazırlıklarına devam ederken, Teknik direktör Shin Tae-yong, antrenmandaki oyuncularına 4 farklı forma numarası koyarak antrenmanı izleyen gözlemcileri şaşırttığını ifade etti.

Yong, yaptığı açıklamada farklı forma numaralarını kullanmalarının sebebinin rakip takım gözlemcilerin analiz yapamamasını sağlamak olduğunu belirtirken, oyuncularının yüzlerinden tanınamayacağını da dile getirdi ve, "İdmanlarımızı izleyen İsveç teknik heyetinin görevlendirdiği gözlemcilerin kafasını karıştırmak için oyuncuların formalarına 4 farklı forma numarası koyduk. Zaten Avrupalılar oyuncularımızı yüzlerinden ayırt edemez." dedi.

Güney Kore ve İsveç, 18 Haziran Pazartesi günü 15:00'da karşılaşacak. (Sporx)

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