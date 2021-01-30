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30.01.2021 - 21:53 |

Güntekin Onay: "Herkes kendine çeki düzen versin"

Süper Lig'deki Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı sonrası yayıncı kuruluşta Güntekin Onay, Erol Bulut'un açıklamaları sonrası konuştu. Onay, "Fenerbahçe de bizim ortağımız. Küfür olayından başka olay oldu da biz mi bilmiyoruz? Gerekli özürler dilendi." ifadelerini kullandı. Sosyal medyaya seslenen Onay, "Sosyal medya için söylüyorum, artık herkes kendine çeki düzen versin." dedi.

Güntekin Onay: "Herkes kendine çeki düzen versin"
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Süper Lig'deki Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı sonrası yayıncı kuruluşta Güntekin Onay, Erol Bulut'un açıklamaları sonrası konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut maç sonu: "Maçla ilgili çok bir şey söylemeyeceğim. Maçtan önce söylediğim sözlerle ilgili stüdyodan olumlu bir tutum gelmemiş. Bu şekilde devam ederse, iyi şeyler olmayacak." açıklamasında bulundu.

Açıklama sonrası Güntekin Onay, "Erol Bulut maçı değerlendirmedi ama bu bizim için değil taraftarları için kötü. Bilmek isterler. Artık bu sürecin son bulması lazım. Kimseye faydası yok. Fenerbahçe de bizim ortağımız. Küfür olayından başka olay oldu da biz mi bilmiyoruz? Gerekli özürler dilendi." ifadelerini kullandı.

Güntekin Onay, sosyal medyaya seslenerek, "Kurumsal aidiyeti olmayan Twitter gazetecileri kendilerine çekidüzen versinler. Bu stüdyoda hiçbir zaman futbol dışına çıkılmadı, kimseye saygısızlık yapılmadı. Sürekli bir baskı oluşturma, yayıncı kuruluşu suçlama, bu iş nereye gidiyor?" dedi.

 

 

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