Günün En Çok Oynanan Maçları

Başakşehir – Gençlerbirliği: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Başakşehir – Gençerlerbiriği karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %43’ü ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’dan Canlı Oynanabilecek Maçta Caner İşbeğendiren’in Yorumu

Tam 17 hafta sonra Kadıköy’de mağlup olan Başakşehir, nispeten daha genç bir kadroya sahip olan Fenerbahçe’ye karşı tabiri caizse ezildi. Oyun dinamizmi üst seviyede olan Fenerbahçe, Başakşehir’i 2. ve 3. bölgelerde çok zorladı. Gençlerbirliği’ni Gaziantep sınavında hiç beğenmedim. Ayrıca bu sezon 29 golün 18’ini kaydeden ikiliden Stancu sakat ve Sio da cezalı durumda. Okan Buruk’un ekibi, 4-4-2’ye dönerek Başkent ekibini zorlanmadan geçer ve Fenerbahçe yenilgisinin yaralarını sarar diye düşünüyorum

Hertha Berlin – Schalke 04: 2.5 Gol Üzeri

İddaa programında günün tek Bundesliga maçında Hertha Berlin ile Schalke 04 karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %18’i maçın 2.5 gol üzeri tamamlanacağı görüşünde.

Misli.com’dan Canlı Oynanabilecek Maçta Berkay Tokgöz’ün Yorumu

Bundesliga’da haftanın açılışı oldukça çetin bir mücadele ile açılıyor. Bayern Münih deplasmanında ağır bir yara alan Schalke 04 yine deplasmanda Wolfsburg’u geçen Hertha’yı konuk edecek. Hertha Berlin bir kazanmak için bir adım önde olsa da öncelikli tercihim TG 2-3 olacaktır.

Rennes – Nantes: Maç Sonucu 1

İddaa programında Fransa Ligue 1 bülteninin açılış maçında Rennes ile Nantes karşılaşacak. Bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %45’i ise ev sahibi Rennes’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’dan Canlı Bahis Yapılabilecek Maçta Burak Sarıaslan’ın Yorumu

Beklentilerin aksine keyifli geçmesini beklediğim bir karşılaşma. Bu sezon beklentilerin çok üzerinde bir performans sergileyen ev sahibi mağlubiyeti unutmuş durumda. Nantes ise sezon başından beri seri yakalama sorunu yaşıyor. Bu maçta da benzer bir durumla yüzleşeceklerdir.

Bu karşılaşmada ev sahibi galibiyeti kimseyi şaşırtmasın. 1.80 oran oldukça değerli bir oran.

Kortrijk – Standart Liege: Karşılıklı Gol Var

Belçika Ligi’nde Kortrijk ile Standart Liege’in karşılaşacağı maça bahis oynayan Misli.com üyelerinin %22’si her iki takımın da gol atacağı yönünde tercihte bulunmuş.

Misli.com’dan Canlı Bahis Yapılabilecek Maçta Esat Soydabircan’ın Yorumu

Beklentilerin aksine keyifli geçmesini beklediğim bir karşılaşma. Bu sezon beklentilerin çok üzerinde bir performans sergileyen ev sahibi mağlubiyeti unutmuş durumda. Nantes ise sezon başından beri seri yakalama sorunu yaşıyor. Bu maçta da benzer bir durumla yüzleşeceklerdir.

Bu karşılaşmada ev sahibi galibiyeti kimseyi şaşırtmasın. 1.80 oran oldukça değerli bir oran.