Günün En Çok Oynanan Maçları

Beşiktaş – Ankaragücü: Maç Sonucu 1

İddaa Programı Süper Lig bülteninde haftanın açılışı olan Beşiktaş – Ankaragücü karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %40’ı maçı Beşiktaş’ın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’dan Canlı Oynanabilecek Maçta Evren Göz’ün Yorumu

Son haftalarda iyi futbol oynayan Beşiktaş, Ankaragücü karşısında doğal favori konumunda.

Sergen Yalçın'ın öğrencilerin karşılamayı kazanıp haftaya oynanacak Galatasaray derbisine moralli çıkacağını düşünüyorum.

Bu maç için KGV ve ilk yarı 1 maç sonucu 1 seçenekleri ideal.

Alaves – Valencia: Toplam Gol Sayısı 2-3 Gol

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçlarından Alaves – Valencia karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %30’u mücadelenin 2-3 gol aralığında tamamlanacağını düşünüyor.

Misli.com’dan Canlı Bahis Yapılabilecek Maçta M. Fevzi Tanırlı’nın Yorumu

Hem kadrodaki eksikler hem de maç temposu derken Valencia'nın ligdeki 3 maçlık galibiyet hasreti geçen haftaki Betis maçıyla sona erdi. Sakatlıklardan henüz geri dönen kritik oyuncu olumlu anlamda yok ama puan tablosunda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şansı sürüyor. Alaves ise tam bir orta sıra takımı hüviyetinde yoluna devam ediyor. Son 4 haftada sadece Mallorca'ya yenildiler.İç sahada Bilbao ve Eibar'ı yendiler. Açılış maçında KG VAR ideal.

Marsilya – Amines: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün tek Fransa Ligue 1 maçı Marsilya – Amiens karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %66’sı ev sahibi galibiyetinden yana.

Misli.com’dan Canlı Bahis Yapılabilecek Maçta Burak Sarıaslan’ın Yorumu

Ligue 1’de oynadığı son 15 maçı da kazanamayan konuk ekip, Son 16 lig maçında sadece 1 kez mağlup olan ve oldukça moralli bir şekilde yoluna devam eden Marsilya’ya konuk oluyor. Ev sahibi takımda Sarr, Benedetto ve Payet üçlüsü yine hücumdaki yerlerini alacaklardır. Amiens elinden gelen direnci gösterir ama formda Marsilya tek farklı bile olsa bu maçı kazanır.

Menemenspor – Altay: Maç Sonucu 0

İddaa programında günün ilk canlı maçında Menemenspor ile Altay karşı karşıya gelirken bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %40’ı ise maçtan eşitlik bekliyor.

Misli.com’dan Canlı Oynanabilecek Maçta Ali Naci Küçük’ün Yorumu

İki İzmir ekibinin karşılaşacağı maçta benim tercihim Altay’dan yana olacak. Siyah beyazlı ekip, teknik direktör Yalçın Koşukavak’ın yönetiminde çıktığı 3 maçta 7 puan topladı ve yeniden play off potasına girdi.

Hücumda etkili oyuncuları olan Altay’ın bu karşılaşmada puan ya da puanlar alacağı görüşündeyim. Hele ki üst üste bu ligin en iyi takımları Hatayspor, Karagümrük ve Akhisaspor ile üst üste oynayacakları maçlar öncesinde Altay en azından Menemen’den 1 puan alır.

Altay kaybetmezi banko olarak görürken sürpriz kupon hazırlayan deplasman ekibinin galibiyetine oynayabilir.