Günün En Çok Oynanan Maçları

Leipzig – Tottenham: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %30’u iddaa bülteninin Canlı Bahis imkanı olan futbol maçında ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Caner İşbeğendiren’in Yorumu

İki haftadır ligde puan kayıpları yaşayan Nagelsmann, kritik Tottenham rövanşına odaklanmış vaziyette. İlk maçta Londra’dan galibiyet çıkartan Leipzig, ilk 5 dakikalık baskıda bile kazandıracağını fazlasıyla hissettirmişti. Takım halinde çok organize mücadele eden Leipzig’in turu bu aşamada kaybetmesi zor. Zaten Tottenham cephesinde Son ve Kane’in sakatlıkları tüm planları bozdu. Mourinho’nun nasıl bir kurguyla sahaya çıkacağı da muamma... Açıkçası rövanşta da Leipzig’in galibiyete uzanıp tur biletini kapacağını düşünüyorum.



Valencia – Atalanta Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %24’ü Canlı Bahis imkanının olduğu futbol maçında konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Ozan Gür’ün Yorumu

İlk maçın avantajı Atalanta için büyük bir koz. Atalanta, eleme turlarında en son 90/91 sezonunda Fenerbahçe karşısında 4 gollü bir galibiyet almıştı. Açıkçası Avrupa’nın en çok gol pozisyonuna giren takımlarından biri olan Atalanta'nın farklı galibiyeti sürpriz olmamalı. Valencia, mutlak olarak şansını zorlayacak. Fakat ilk maçın skoru ve Garay, Paulista ve Gomez gibi önemli oyuncuların eksiklikleri büyük bir handikap oluşturuyor. Şu an için maçın seyircisiz oynanma kararı devam ediyor. Bu durumu da ekleyince Valencia tarafında bahis almanın sakıncalı olduğunu görebiliriz. İlk maçta olduğu gibi gol bahislerine yönelmeyi mantıklı buluyorum. Öncelikli tercihim 2,5 gol üstü bahsi olacak.

Eibar – Real Sociedad: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %34’ü Canlı Bahis imkanının olduğu futbol maçında konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Murat Fevzi Tanırlı’nın Yorumu

Hafta sonunda Eibar beni yanıltmadı. Mallorca'nın neredeyse tüm puanlarını evinde almış olmasından dolayı ligde kalabilmek için deplasmanda puan alması gerektiğini belirtmiştim ve maça dair yorumumu, Eibar'ın istikrarsız performansı karşısında bu maça taraf oynayacak olursam sürpriz düşünürdüm diyerek noktalamıştım. Mallorca deplasmanda 2-1 kazandı. Sociedad ise müthiş serisini BArça deplasmanında da sürdürmeye çok yakındı ama bir penaltıya mahkum oldu. Gayet iyi oynadılar. Deplasmanda kazanmaya yakınlar. Gollü maç izleriz.



Balıkesirspor – Bursaspor: Karşılıklı Gol Var

Misli.com üyelerinin %29’u Türkiye 1. Lig maçında her iki ekibin de gol atacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Yaşar Gülay’ın Yorumu

Balıkesir 4 haftadır kaybetmiyor ve son 3 mücadeleden beraberlikle ayrıldılar. Bu maç öncesi, ön liberoları Antonio Mrsic ile kanat oyuncusu Foxi Kethevoama cezalı. İkincilik yarışı veren veren Bursa 4 maçtır kazanamıyor. Bu performans onları ikinci sıradaki Erzurum’un 4 puan gerisine düşürmekle kalmadı, Adana Demir de Yeşil-Beyazlılar’la puanları eşitledi. 3 haftadır berabere kalan Timsah’ta bu karşılaşma öncesi 3 önemli ismin takıma dönmesi katkı sağlayacaktır. 5 haftalık sakatlığı sonrası İstanbul mücadelesinin son 10 dakikasında forma giyen ve puanı getiren golün asistini yapan kanat oyuncusu Burak Kapacak’ın 11’de başlaması muhtemel. Ayrıca cezaları nedeniyle hafta sonu forma giyemeyen Burak Altıparmak ile Abdullahi Shehu dönüyor. Tek eksikleri, kazanamadıkları 4 maçta da cezası nedeniyle oynayamayan forvet arkası Özer Hurmacı. Balıkesir Play-Off’un 5 puan uzağında ama dar kadro ve eksikleri varken bu yarışı sürdürmesi kolay gözükmüyor. Bursa bu kez kazanır.